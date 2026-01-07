Công đoàn xe buýt Seoul bắt đầu cuộc đình công vô thời hạn

Photo : KBS News

Công đoàn xe buýt Seoul và Hiệp hội vận tải xe buýt thành phố Seoul vào 1 giờ 30 phút sáng sớm ngày 13/1 đã tuyên bố đàm phán thất bại về lương và số giờ làm việc tiêu chuẩn. Theo đó, Công đoàn xe buýt Seoul đã chính thức bắt đầu cuộc tổng đình công vô thời hạn từ chuyến xe đầu tiên trong ngày 13/1.Hai bên vào chiều ngày 12/1 đã tiến hành cuộc họp điều chỉnh nhưng đã không đạt được thỏa thuận sau hơn 10 tiếng đàm phán. Phía công đoàn và hiệp hội đã không tìm được tiếng nói chung về việc có đưa tiền thưởng định kỳ vào lương thông thường hay không, nếu có thì số giờ làm việc tiêu chuẩn để quy đổi lương thông thường này sang lương theo giờ là bao nhiêu.Trước đó vào tháng 12/2024, Tòa án tối cao đã từng công nhận tiền thưởng tính vào lương thông thường, tác động mạnh đến ngành vận tải. Nếu khoản tiền thưởng bao gồm trong lương thông thường càng lớn, chi phí nhân công chắc chắn sẽ tăng mạnh.Trên cơ sở đó, trong cuộc họp lần này, phía Hiệp hội đã đề xuất một hệ thống lương mới, trong đó khoản tiền thưởng sẽ được tính vào lương cơ bản, nhằm điều chỉnh gánh nặng chi phí nhân sự phát sinh từ trường hợp công nhận tiền thưởng vào lương thông thường. Ngược lại, phía công đoàn cho rằng nên tạm hoãn việc cải tổ hệ thống tiền lương cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, trước mắt yêu cầu tăng 3% lương, tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi và xóa bỏ phân biệt đối xử về mức lương.Hiệp hội vận tải xe buýt thành phố Seoul đã từ chối đề xuất này, cho rằng nếu chấp nhận mức tăng 3% như công đoàn đề xuất, cộng với việc nếu sau này khoản tiền thưởng được công nhận vào tiền lương thông thường sau khi có phán quyết liên quan của tòa án, thì lương thực tế sẽ tăng khoảng 20%. Đây là một yêu cầu quá sức.Ngoài ra, hai bên vẫn chưa tìm được sự đồng thuận về số giờ làm việc tiêu chuẩn, yếu tố cần thiết để tính lương theo giờ từ lương thông thường. Lương theo giờ được tính bằng cách lấy lương thông thường hàng tháng chia cho số giờ tiêu chuẩn. Vì số giờ làm việc tiêu chuẩn càng cao thì lương theo giờ càng thấp, nên cách tính này có lợi cho phía Hiệp hội.Hiện nay, một vụ kiện giữa doanh nghiệp vận tải và phía Hiệp hội, khởi phát từ trước năm 2024, đang được xem xét ở cấp phúc thẩm cuối cùng. Vụ việc này liên quan đến các tiêu chí như thời gian làm việc dùng để tính mức lương cơ bản theo giờ, và hiện được đánh giá trên cơ sở án lệ của Tòa án Tối cao năm 2024, được coi là án lệ then chốt có sức ảnh hưởng trong ngành này.Trước mâu thuẫn trên, Ủy ban hòa giải lao động đã đưa ra phương án trung gian là tăng 0,5% lương so với năm 2024, và chưa bàn đến vấn đề tăng lương thông thường. Tuy nhiên, phía công đoàn đã bác bỏ ý kiến này, coi đây là hành động "đóng băng lương". Hai bên hiện chưa có lịch đàm phán tiếp theo, nhưng được cho là vẫn đang có các cuộc gặp mặt không chính thức.Seoul có tổng cộng 7.382 xe buýt hoạt động trên 394 tuyến do 64 công ty vận hành. Tất cả các công ty đều có công đoàn, khi cuộc tổng đình công diễn ra, nguy cơ hỗn loạn giao thông trong giờ cao điểm giữa thời tiết giá lạnh là rất lớn. Vì vậy, chính quyền Seoul đã triển khai các đối sách khẩn cấp từ 4 giờ sáng cùng ngày để giảm thiểu bất tiện cho người dân.