Mỹ tập hợp đồng minh tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 12/1 (giờ địa phương) đã chủ trì hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính các nước, thảo luận về các giải pháp ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, bao gồm cả đất hiếm.Đại diện phía Hàn Quốc tham dự hội nghị này là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và kinh tế Koo Yun-cheol. Ngoại trừ Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và Mexico, tất cả các thành viên còn lại đều thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU) với tư cách là thành viên thường trực.Bộ Tài chính cho biết các bên tham gia đã bày tỏ mong muốn nhanh chóng khắc phục những lỗ hổng quan trọng trong chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm. Phía Mỹ trình bày về các biện pháp, khoản đầu tư mà nước này đã triển khai cũng như các kế hoạch trong tương lai nhằm xây dựng một chuỗi cung ứng khoáng sản có khả năng phục hồi, an toàn và đa dạng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ tin tưởng lạc quan rằng các quốc gia sẽ theo đuổi việc giảm thiểu rủi ro một cách thận trọng thay vì thực hiện "tách rời tương quan" (decoupling).Ông Bessent cũng lưu ý rằng chuỗi cung ứng khoáng sản hiện đang quá tập trung vào một quốc gia nhất định, dễ dàng bị suy yếu trước các hành vi cản trở và thao túng; hối thúc các bên tham gia tăng cường khả năng tự phục hồi chuỗi cung ứng của mỗi nước.Sau khi nỗ lực dùng thuế quan để gây sức ép với Trung Quốc nhưng bị Bắc Kinh đáp trả bằng chiến lược "vũ khí hóa" đất hiếm, mặt hàng mà Trung Quốc đang nắm giữ chuỗi cung ứng toàn cầu, chính quyền Trump đã tuyên bố "đình chiến" và đang tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Một mặt, Mỹ nỗ lực phát triển chuỗi cung ứng nội địa, mặt khác nước này đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thân cận, xét đến thực tế rằng việc tự chủ hoàn toàn là điều khó có thể đạt được trong ngắn hạn.Theo nội dung thỏa thuận thương mại đạt được với Mỹ, Hàn Quốc đã nhất trí đưa lĩnh vực khoáng sản trọng tâm vào danh mục đầu tư tại Mỹ.