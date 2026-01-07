Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành quyền vào tứ kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026

Photo : KBS News

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik ngày 13/1 (giờ Hàn Quốc) đã giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả-rập Xê-út trong trận đấu cuối cùng vòng bảng tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal ở thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út.Đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng nhờ bàn thắng quyết định được ghi ở phút 19 của hiệp hai bởi cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.Trước đó, Việt Nam đã lần lượt vượt qua đổi tuyển Jordan với tỷ số 2-0 và Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. Với thành tích toàn thắng cả ba trận và giành 9 điểm, Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng A và giành quyền vào tứ kết.Giải đấu năm nay có 16 đội tham dự, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết để tiếp tục tranh chức vô địch. Ở bảng A, đội tuyển Jordan giành chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan trong trận đấu cùng ngày, qua đó có được 6 điểm (2 thắng, 1 thua) và giành tấm vé thứ hai vào tứ kết với tư cách nhì bảng.Việc giành ngôi đầu bảng giúp Việt Nam tránh được nhà đương kim vô địch Nhật Bản, đội vừa vô địch tại giải đấu năm 2024 tổ chức ở Qatar ở vòng tứ kết.Tại vòng tứ kết sắp tới, Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Syria (diễn ra vào ngày 14/1), để tranh vé vào bán kết.