Quan chức Hàn Quốc nỗ lực giải thích với chính giới Mỹ về quy chế nền tảng số

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp và thuơng mại Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 12/1 (giờ dịa phương) đã có cuộc gặp với hạ nghị sĩ Darrell Issa (đảng Cộng hòa). Ông Issa là người từng bày tỏ quan điểm phản đối gay gắt các quy chế đối với nền tảng số của Hàn Quốc, chỉ trích các quy định này mang tính chất phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ.Chính phủ và quốc hội Mỹ đang bày tỏ bất bình liên quan tới Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin sửa đổi, đã được Quốc hội Hàn quốc thông qua vào cuối năm ngoái và dự luật về nền tảng trực tuyến đang được Seoul xúc tiến. Theo đó, nhân chuyến thăm Mỹ lần này, ông Yeo đã trực tiếp gặp gỡ các nghị sĩ có đường lối cứng rắn để giải thích rõ ý định lập pháp của Chính phủ Hàn Quốc nhằm xoa dịu tình hình.Ngoài ra, ông Yeo cũng đã có buổi làm việc với các công ty luật tại Mỹ đang tư vấn cho Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời tổ chức cuộc họp bàn tròn với đại diện các nhóm lợi ích về kỹ thuật số và thương mại của Mỹ để làm rõ mục tiêu lập pháp của Seoul.Trong ngày 13/1, quan chức Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiếp xúc với các thượng, hạ nghị sĩ Mỹ khác có quan điểm phản đối quy chế kỹ thuật số của Hàn Quốc, nỗ lực hóa giải những khúc mắc còn tồn tại.Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đang sắp xếp cuộc gặp giữa Chánh Văn phòng Yeo với người đồng cấp là Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trước đó, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đã hoãn cuộc họp của Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 18/12 năm ngoái. Truyền thông Mỹ nhận định rằng việc trì hoãn này phản ánh sự bất bình của Washington đối với các quy định kỹ thuật số mà Seoul đang áp dụng.