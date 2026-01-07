Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sáng ngày 13/1 đã tới tỉnh Nara, quê hương của Thủ tướng Takaichi, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 13-14/1.Cụ thể, vào chiều ngày 13/1, Tổng thống Lee tham dự Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị thượng đỉnh mở rộng với Thủ tướng Takaichi, ra thông cáo báo chí chung. Sau đó, lãnh đạo hai nước tham dự tiệc chiêu đãi tối.Đây là Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật lần thứ 5 kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức, đồng thời là lần thứ hai kể từ khi Thủ tướng Takaichi lên nắm quyền. Cuộc gặp cũng diễn ra sau khoảng hai tháng rưỡi kể từ cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Gyeongju vào cuối năm ngoái.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết trong cuộc gặp lần này, lãnh đạo hai nước Hàn-Nhật thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân như các vấn đề khu vực và quốc tế, kinh tế, xã hội và văn hóa. Ông Wi nhấn mạnh kỳ vọng thúc đẩy “ngoại giao con thoi” sẽ góp phần củng cố quan hệ gắn bó và lòng tin giữa lãnh đạo hai nước, cũng như mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI).Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang leo thang căng thẳng, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến nội dung trao đổi giữa lãnh đạo hai bên đến các vấn đề liên quan.Trả lời câu hỏi liệu việc Bắc Kinh tuyên bố áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng như đất hiếm sang Tokyo có được đưa ra thảo luận hay không, Chánh văn phòng Wi cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Wi cũng nhấn mạnh kiểm soát xuất khẩu là vấn đề có thể tác động qua lại đối với Hàn Quốc và Seoul cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này, cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm cả tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.Bên cạnh đó, quan chức này cũng cho biết hai nước đều mong muốn thông qua cuộc gặp lần này tạo động lực để Seoul và Tokyo hợp tác về mặt nhân đạo trong các vấn đề quá khứ, như vụ mỏ than Chosei. Thảm kịch mỏ than Chosei xảy ra vào năm 1942 cách bờ biển thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi khoảng 1 km, khi một đường hầm bị rò rỉ nước dẫn đến bị sập do khai thác quá tải. Vụ việc đã khiến 183 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 136 người dân trên bán đảo Hàn Quốc (bao gồm người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) và 47 người Nhật Bản.Theo kế hoạch, ngày 14/1, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Takaichi sẽ tham gia các hoạt động giao lưu như thăm di sản văn hóa chùa Horyuji. Sau đó, ông Lee sẽ gặp gỡ cộng đồng người Hàn tại Nhật Bản rồi lên đường trở về nước.