Giáo hoàng Leo XIV có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Venezuela

Photo : YONHAP News

Tòa thánh Vatican ngày 12/1 (giờ địa phương) cho biết Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của cuộc gặp không được tiết lộ.Trong một tuyên bố sau đó, bà Machado cho biết đã đề nghị Giáo hoàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Venezuela vì tất cả những người dân Venezuela hiện vẫn trong tình trạng bị bắt cóc hoặc mất tích. Bà đồng thời chuyển tới Giáo hoàng thông điệp về sự kiên cường của người dân Venezuela, những người đang kiên trì và cầu nguyện cho tự do của đất nước. Ngoài ra, bà cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Giáo hoàng Leo XIV vì sự ủng hộ không ngừng đối với những gì đang diễn ra tại Venezuela.Bà Maria Corina Machado là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025, hiện đang tự khẳng định mình là lãnh đạo tương lai của Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Giáo hoàng Leo cũng đã nhiều lần đề cập đến tình hình Venezuela sau vụ việc trên, kêu gọi bảo đảm chủ quyền cho quốc gia này.Mặc dù sinh ra tại Mỹ, Giáo hoàng Leo XIV chủ yếu hoạt động tại Peru và đã có quốc tịch nước này, cho thấy mối quan tâm sâu sắc của ông đối với khu vực Mỹ Latinh. Theo tờ Bưu điện Washington (Washington Post), Tòa thánh Vatican được cho là đã đề nghị phía Mỹ mở ra lối thoát để Tổng thống Maduro có thể sang Nga tị nạn nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Venezuela.