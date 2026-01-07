Photo : YONHAP News

Quỹ Di sản văn hóa Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc ngày 13/1 cho biết doanh thu của cửa hàng lưu niệm "MU:DS" năm 2025 đạt khoảng 41,33 tỷ won (285 triệu USD), cao gấp 1,9 lần so với doanh thu 21,28 tỷ won (147 triệu USD) năm 2024. "MU:DS" là thương hiệu sản phẩm văn hóa, dựa trên các hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc và các bảo tàng khu vực trực thuộc. Tên gọi này là sự kết hợp giữa từ "museum" (bảo tàng) và "goods" (sản phẩm).Doanh thu "MU:DS" lần đầu vượt mốc 30 tỷ won (21,4 triệu USD) vào tháng 10 năm ngoái, sau đó đã vượt mốc 40 tỷ won (28,6 triệu USD) vào tháng 12, liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới. Quỹ Di sản văn hóa cho biết từ năm 2021 đến nay quỹ đã hợp tác với tổng cộng 11 doanh nghiệp trong việc phát triển sản phẩm, trong đó doanh thu của các doanh nghiệp đối tác chiếm khoảng 24,6% tổng doanh thu năm 2025. Sức hút của sản phẩm cũng góp phần làm gia tăng sự quan tâm của khách tham quan đối với bảo tàng. Năm ngoái, số lượt khách tham quan bảo tàng lần đầu tiên vượt mốc 6,5 triệu người.Xét theo kênh bán hàng của cửa hàng, doanh thu từ các cửa hàng trực tiếp tại bảo tàng đạt khoảng 23,39 tỷ won (161 triệu USD), chiếm hơn một nửa tổng doanh thu (56,6%). Doanh thu tại cửa hàng trực tuyến đạt khoảng 12,18 tỷ won (84 triệu USD).Xét theo độ tuổi, nhóm khách hàng chủ yếu ở nhóm tuổi từ 30-40 tuổi. Trong số khách Hàn Quốc mua sản phẩm của bảo tàng, nhóm 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 35,4%, tiếp theo là nhóm 40 tuổi (25,9%) và nhóm từ 50 tuổi trở lên (16,4%). Ước tính cứ 10 người mua thì có 6 người thuộc độ tuổi 30-40 tuổi. Tỷ lệ khách hàng là người Hàn Quốc và người nước ngoài lần lượt là 90,4% và 9,6%.Trong năm ngoái, huy hiệu chim-hổ lấy cảm hứng từ nhân vật trong bộ phim hoạt hình Netflix nổi tiếng trên toàn cầu "Thợ săn quỷ Kpop" (KPop Demon Hunters) bán được khoảng 90.000 chiếc, thu hút nhiều sự chú ý. Bộ ly đổi màu khi rót đồ uống lạnh vào cũng bán được khoảng 60.000 bộ, đạt doanh thu 1,5 tỷ won (10,4 triệu USD). Ngoài ra, các sản phẩm như khăn tay có họa tiết long bào của vua, ghim cài áo lấy cảm hứng từ vương miện vàng thời Silla cũng nhận được sự quan tâm lớn.Quỹ cũng đang tích cực mở rộng thương hiệu "MU:DS" sang thị trường quốc tế, cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các bảo tàng nước ngoài, đồng thời mở rộng thương hiệu "MU:DS" ra toàn cầu bằng việc gắn kết với các sự kiện quốc tế lớn như Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026.