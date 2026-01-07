Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 12/1, một ngày trước chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết vấn đề nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những nghị sự quan trọng trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật lần này.Đề cập đến các biện pháp hạn chế nhập khẩu thủy sản từ một số khu vực của Nhật Bản mà Hàn Quốc vẫn duy trì kể từ tháng 9/2013, sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản năm 2011, ông Lee nhấn mạnh nội dung này cần được đưa ra thảo luận một cách tích cực và nghiêm túc giữa hai bên để Seoul nhận được sự hợp tác của Tokyo trong tiến trình gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là hiệp định thương mại ra mắt vào năm 2018 gồm 12 nước thành viên, trong đó có Nhật Bản, Canada và Australia.Liên quan đến căng thẳng kéo dài giữa Trung Quốc và Nhật Bản sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Lee cho biết trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu tháng 1, ông Lee đã trực tiếp chia sẻ với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Seoul coi trọng quan hệ với Tokyo, cũng như quan hệ với Bắc Kinh.Ông Lee nhấn mạnh mỗi quốc gia đều có những lợi ích cốt lõi gắn liền với sự tồn tại của mình, đồng thời nhận định việc Chủ tịch Tập Cận Bình có quan điểm không tốt với lập trường của Nhật Bản liên quan đến vấn đề Đài Loan là điều rõ ràng. Tuy vậy, ông khẳng định Seoul không can dự hay can thiệp sâu về vấn đề giữa Bắc Kinh và Tokyo, bày tỏ mong muốn các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại vì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập đến quan hệ Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Ông cho rằng việc hai nước tiến tới đối thoại, trao đổi và thậm chí thiết lập quan hệ ngoại giao nếu cần thiết là điều tích cực, khẳng định Hàn Quốc sẽ đóng vai trò cầu nối để hiện thực hóa điều đó.Đối với vấn đề quá khứ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, Tổng thống Lee nhấn mạnh cần nhìn thẳng vào quá khứ nhưng cũng cần hợp tác ở những lĩnh vực cần hợp tác, nắm tay nhau hướng tới tương lai. Ông thừa nhận những xung đột vì lý do chính trị có thể gây tổn hại đến lợi ích chính đáng và tương lai của cả Seoul và Tokyo. Quan điểm của ông về quan hệ song phương cũng đã thay đổi so với thời còn là chính trị gia đối lập.Theo kế hoạch, Tổng thống Lee có chuyến thăm Nhật Bản trong hai ngày 13-14/1, hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Takaichi tại tỉnh Nara.