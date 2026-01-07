Bộ Lao động Hàn Quốc kỷ luật công chức liên quan đến công ty con của Coupang

Photo : KBS News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 11/1 cho biết đã ra quyết định kỷ luật ở mức khiển trách đối với một trưởng phòng và ba thanh tra lao động thuộc chi nhánh tại Seoul do đã có hành vi dùng bữa cùng một lãnh đạo của Dịch vụ logistics Coupang (CLS), công ty con phụ trách giao hàng của Coupang vào tháng 2 năm ngoái. Vị lãnh đạo của Coupang này được cho là một cựu công chức của Bộ Tuyển dụng và lao động đã nghỉ việc.Theo Điều 78 của Luật công chức Hàn Quốc, các hình thức kỷ luật công chức bao gồm sa thải, chấm dứt hợp đồng, giáng chức, đình chỉ công tác, cắt giảm lương và khiển trách. Trong đó, khiển trách là biện pháp kỷ luật nhẹ nhất nhằm nhắc nhở hành vi sai phạm hiện tại và cảnh cáo để không xảy ra những hành vi tương tự trong tương lai. Mặc dù không bị giảm lương, nhưng hình thức kỷ luật này có thể dẫn đến những bất lợi trong các vấn đề nhân sự.Bộ Lao động giải thích dù chi phí bữa ăn tính theo đầu người không vượt quá mức 30.000 won (20 USD), ngưỡng cho phép theo Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn được gọi là "Luật Kim Young-ran", song do xét thấy có khả năng phát sinh xung đột lợi ích nên Bộ đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật trên đối với những công chức này.