Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh tại tỉnh Nara vào ngày 13/1, truyền thông Nhật Bản nhận định vấn đề chung còn tồn đọng lớn nhất của Chính phủ hai nước hiện nay chính là "chủ nghĩa tân biệt lập" của Mỹ.Báo Sankei của Nhật Bản cùng ngày phân tích mục tiêu lớn nhất của Thủ tướng Takaichi trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật là củng cố mối quan hệ tốt đẹp song phương, trong bối cảnh môi trường an ninh tại Đông Á ngày càng khó dự đoán khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt ưu tiên vào Tây bán cầu, tập trung vào châu Mỹ.Tờ báo này dẫn chứng rằng Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) mà Mỹ công bố tháng 12 năm ngoái là một ví dụ điển hình cho chủ nghĩa tân biệt lập của Mỹ; đồng thời chỉ ra rằng đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, những nước trực tiếp đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, việc giữ chân Mỹ gắn kết với Đông Á là vấn đề sống còn đối với an ninh quốc gia.Tờ báo cũng chỉ ra rằng hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là một kênh quan trọng để kéo Mỹ tiếp tục can dự vào khu vực Đông Á. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-nhật lần này có thể là một bước ngoặt quan trọng với đường lối ngoại giao thực dụng của Tổng thống Lee, người theo đuổi việc tăng cường quan hệ với cả Nhật Bản và Trung Quốc.Tờ báo cũng lưu ý tới cách mà Tổng thống Hàn Quốc sẽ đối phó với mâu thuẫn Trung-Nhật và vấn đề kinh tế Hàn-Trung-Nhật. Bài viết nhắc lại lời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Tổng thống Lee ngày 5/1 mới đây, kêu gọi Seoul "đứng về phía đúng đắn của lịch sử, đưa ra lựa chọn chiến lược đúng đắn".Báo Yomiuri của Nhật Bản thì phân tích tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật sắp tới, dự kiến lãnh đạo hai bên sẽ thảo luận về việc đối phó với Chính phủ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và chính quyền Tổng thống Donald Trump.Theo kế hoạch, Tổng thống Lee sẽ đến thăm Nhật Bản vào ngày 13/1 và hội đàm với Thủ tướng Takaichi tại tỉnh Nara, quê hương của bà. Trước đó, lãnh đạo hai nước đã gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Gyeongju, Hàn Quốc vào ngày 30/10 năm ngoái, tái khẳng định quyết tâm duy trì cơ chế ngoại giao con thoi.