Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sức ép với Tòa án về quy mô hoàn thuế đối ứng

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh nếu Chính phủ Mỹ bị xử thua kiện về thuế đối ứng, số tiền phải hoàn trả sẽ lên tới hàng nghìn tỷ đô-la. Khi đó, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hoàn toàn và Mỹ gần như không thể chi trả nổi số tiền đó.Ông Trump cho biết các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư vào nhà máy và thiết bị tại Mỹ nhằm mục đích né tránh thuế quan. Nếu thua kiện, Chính phủ Mỹ sẽ buộc phải hoàn trả hàng nghìn tỷ USD để duy trì những khoản đầu tư này.Tuy nhiên, theo tính toán của hãng tin Reuters (Anh), quy mô hoàn trả thuế quan trong trường hợp Chính phủ Mỹ bị thua kiện là khoảng 150 tỷ USD.Trong thời gian qua, ông Trump liên tục công khai gây sức ép với Tòa án tối cao liên bang, nhấn mạnh rằng chính sách thuế quan của Chính phủ đã mang lại nguồn tài sản khổng lồ cho đất nước, đóng góp vào an ninh quốc gia.Ban đầu, nhiều ý kiến dự đoán Tòa án tối cao liên bang sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của chính sách thuế đối ứng mà Chính phủ Mỹ áp dụng với các đối tác toàn cầu vào ngày 9/1, nhưng điều này đã không xảy ra. Hiện tại, dư luận đang dự đoán tiếp rằng Tòa án sẽ ra phán quyết vào ngày 14/1.