Cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc bị đề nghị mức án 15 năm tù

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 12/11 đã mở phiên tòa cuối cùng xét xử cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min về cáo buộc thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn ngày 3/12/2024. Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã đề nghị mức án 15 năm tù giam đối với ông Lee.Mức án này tương tự với mức án mà Nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo, người bị cáo buộc tội danh tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ nổi loạn.Giải thích về mức án trên, Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh bị cáo là một nhà luật pháp hàng đầu tại Hàn Quốc, hoàn toàn nhận thức rõ được tính phi pháp của lệnh thiết quân luật nhưng vẫn tham gia vào vụ nổi loạn, phá hủy trật tự Hiến pháp. Đặc biệt, bị cáo còn ra chỉ thị cắt điện, cắt nước các cơ quan ngôn luận. Không có lý nào bị cáo lại không biết rằng việc cắt điện, cắt nước các cơ quan này sẽ có thể gây ra thiệt hại về người nghiêm trọng. Vì lòng trung thành cá nhân đối với cựu Tổng thống, và vì tham vọng chiếm lấy quyền lực tối cao sau khi thực hiện thành công vụ thiết quân luật, bị cáo đã từ bỏ nghĩa vụ của một Bộ trưởng Hành chính và an toàn.Cựu Bộ trưởng Lee bị truy tố giam giữ vào ngày 19/8 năm ngoái với cáo buộc truyền đạt chỉ thị cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan phòng cháy chữa cháy về việc cắt điện, cắt nước các cơ quan báo chí vào thời điểm thiết quân luật. Ông cũng bị cáo buộc đã khai man trong phiên tòa xét xử luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp, khẳng định rằng bản thân mình chưa hề nhận hay truyền đạt chỉ thị này.Về phần mình, tại phiên tòa cùng ngày, ông Lee tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc. Cựu Bộ trưởng cho biết vào thời điểm thiết quân luật, ông đã nghi ngờ và lo lắng về sắc lệnh thiết quân luật để trên bàn làm việc của Tổng thống, và chỉ hỏi cựu Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Heo Seok-gon rằng có nhận được chỉ thị cắt điện, nước các cơ quan ngôn luận hay không. Ông khẳng định hành động này nhằm kiểm tra các cơ quan hữu quan về tình trạng sẵn sàng đối phó các sự cố có thể phát sinh do lệnh thiết quân luật.Khép lại quá trình xét xử, Tòa án quyết định sẽ tuyên án cựu Bộ trưởng Lee vào 2 giờ chiều ngày 12/2 tới.