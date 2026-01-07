Washington khẳng định hoạt động mạng trái phép của Bình Nhưỡng là vấn đề ưu tiên hàng đầu

Photo : YONHAP News

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Jonathan Fritz trong cuộc họp báo chí ngày 12/1 (giờ địa phương) nhận định hoạt động mạng trái phép của Bắc Triều Tiên là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Mỹ, vì liên quan đến việc bảo vệ người dân và doanh nghiệp Mỹ đang đối mặt với thách thức an ninh quốc gia nghiêm trọng. Buổi họp báo này được tổ chức trước thềm phiên họp báo cáo của Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (MSMT) về các hoạt động mạng trái phép của miền Bắc, vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.MSMT là một cơ quan giám sát gồm 11 quốc gia tham gia bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, được thành lập để thay thế Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sau khi cơ quan này bị kết thúc hoạt động vào tháng 4/2024 do Nga dùng quyền phủ quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ cơ chế giám sát này. Matxcơva đã phản đối vấn đề này trong bối cảnh thúc đẩy hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng.Theo báo cáo công bố vào tháng 10 năm ngoái của MSMT, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 2,84 tỷ USD tài sản ảo trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2025. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, con số này lên tới khoảng 1,65 tỷ USD.Ông Fritz cho biết các tác nhân mạng và nhân lực công nghệ thông tin (IT) của Bắc Triều Tiên vẫn đang tiến hành các hoạt động mạng độc hại, cho rằng tổng giá trị tài sản ảo bị miền Bắc đánh cắp tính đến cuối năm 2025 có thể vượt quá 2 tỷ USD. Trước đó, nhiều công ty phân tích tư nhân cũng đã đưa ra con số tương tự. Phát biểu lần này của Phó trợ lý Fritz cho thấy chính quyền Mỹ đã xác nhận chính thức quy mô đánh cắp tiền ảo của Bắc Triều Tiên.Quan chức này cũng chỉ rõ rằng lao động IT của miền Bắc đã xin việc bằng cách đánh cắp danh tính của người khác, và chuyển số tiền kiếm được cùng số tài sản ảo bị đánh cắp để phục vụ cho các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo trái phép. Ông Fritz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thể hiện rõ việc sẵn sàng đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, khẳng định con đường hòa bình là phương án tốt nhất để giảm căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Washington sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi Bình Nhưỡng coi doanh nghiệp và người dân Mỹ, cũng như người dân của các nước đồng minh là mục tiêu để kiếm USD thông qua các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia một cách tinh vi.Liên quan đến tuyên bố của Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc khi lên án sự tồn tại và hoạt động của MSMT là trái phép, Phó trợ lý Fritz cho rằng việc Bình Nhưỡng phản ứng mạnh mẽ với báo cáo của Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia là tín hiệu tích cực, và đáng chú ý là họ không phủ nhận nội dung cụ thể nào được nêu trong báo cáo.