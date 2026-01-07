Photo : YONHAP News

Hãng Apple và Google (Mỹ) ngày 12/1 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung, thông báo về việc ký kết một thỏa thuận dài hạn về việc xây dựng mô hình nền tảng Apple thế hệ tiếp theo bằng mô hình "Gemini" và công nghệ điện toán đám mây của Google. Theo đó, công nghệ AI của Google dự kiến sẽ trở thành động lực cốt lõi để vận hành các tính năng chính của "Apple Intelligence", bao gồm cả phiên bản mới của trợ lý ảo "Siri" sẽ được ra mắt trong năm nay.Giải thích về quyết định này, Apple nhấn mạnh sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, hãng nhận thấy công nghệ AI của Google cung cấp nền tảng năng lực mạnh mẽ nhất cho mô hình nền tảng của Apple.Mặc dù hai bên không tiết lộ điều kiện cụ thể của hợp đồng này, nhưng hãng tin Bloomberg (Mỹ) tháng 11 năm ngoái từng đưa tin rằng hai công ty đã thảo luận về hợp đồng có trị giá 1 tỷ USD mỗi năm.Ngay sau khi "siêu thỏa thuận" được công bố, giá cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) trên sàn chứng khoán NASDAQ đã có lúc tăng hơn 1,5% so với giá đóng cửa phiên trước, giúp vốn hóa thị trường của hãng chạm ngưỡng 4.000 tỷ USD. Với cột mốc này, Alphabet đã trở thành doanh nghiệp thứ tư trong lịch sử vượt ngưỡng vốn hóa 4.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.Google từng có lúc bị đánh giá là tụt hậu so với OpenAI trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi "Bard", tiền thân của Gemini, nhận về nhiều phản hồi tiêu cực. Tuy nhiên, hãng đã lật ngược tình thế và khẳng định lại vị thế sau khi ra mắt phiên bản Gemini 3 Pro vào năm ngoái.