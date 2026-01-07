Lãnh đạo Hàn-Nhật nhất trí mở rộng hợp tác sâu rộng

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 13/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh kéo dài gần một tiếng rưỡi tại tỉnh Nara, quê hương của bà Takaichi, vào chiều cùng ngày, sau đó ra thông cáo báo chí chung. Lãnh đạo hai nước nhất trí rằng sau cột mốc kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, hai quốc gia cần tiến tới mối quan hệ hướng tới tương lai.Tổng thống Lee phát biểu trong bối cảnh trật tự quốc tế phức tạp và hỗn loạn như hiện nay, quan hệ hợp tác Hàn-Nhật quan trọng hơn bao giờ hết và hơn bất cứ điều gì khác. Hai bên đã thảo luận sâu rộng về phương án thực chất nhằm duy trì quan hệ hợp tác hướng tới tương lai.Ở lĩnh vực kinh tế, hai nước đồng thuận rằng cần có sự hợp tác toàn diện, vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại đơn thuần để cùng xây dựng an ninh kinh tế, khoa học công nghệ và các quy chuẩn quốc tế. Theo đó, lãnh đạo hai nước quyết định khởi động thảo luận giữa các cơ quan hữu quan.Tổng thống Lee cũng cho biết hai bên đã chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật vì hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động nhanh chóng. Ông Lee đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ba quốc gia Đông Á là Hàn-Trung-Nhật cần nỗ lực tìm kiếm tối đa những điểm chung để cùng giao lưu và hợp tác.Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định về quyết tâm phi hạt hạt nhân hóa toàn diện, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên.Liên quan đến các vấn đề lịch sử, hai nước đã đồng ý hợp tác trong việc tìm kiếm hài cốt nạn nhân tại mỏ than Chosei (Nhật Bản). Tổng thống Hàn Quốc đánh giá hội đàm thượng đỉnh lần này mang ý nghĩa lớn, giúp hai nước có thể đạt được những tiến triển nhỏ nhưng quan trọng trong các vấn đề lịch sử. Tiếp theo, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện riêng và tham dự tiệc tối.