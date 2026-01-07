Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình tội chỉ huy cuộc nổi loạn

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 13/1 đã mở phiên tòa cuối cùng với 8 bị cáo liên quan tới vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024. Trong đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đề nghị mức án tử hình với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người bị cáo buộc tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn.Về mức án đưa ra, Nhóm công tố viên đặc biệt giải thích ông Yoon đã chuẩn bị âm mưu thiết quân luật nhằm mục đích duy trì quyền lực lâu dài. Từng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, bị cáo hoàn toàn hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ trật tự Hiến pháp, nhưng đã lạm dụng vị thế Tổng thống để phạm tội, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh cần trừng trị nghiêm khắc ông Yoon hơn cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo để chứng minh rằng hệ thống tư pháp Hàn Quốc có thể bảo vệ được trật tự Hiến pháp.Nhóm công tố viên đặc biệt chỉ ra rằng ông Yoon đã từ bỏ trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp để ban bố lệnh thiết quân luật mang tính chất phản quốc, khiến người dân phải trải qua sự bất an tột độ khi nhớ lại ký ức về thời kỳ của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo. Nạn nhân lớn nhất của lệnh thiết quân luật khẩn cấp không ai khác chính là người dân, những người đã đổ máu để bảo vệ nền dân chủ Hàn Quốc trước chủ nghĩa độc tài quân phiệt. Vậy nhưng ông Yoon lại không hề có sự hối lỗi hay ý thức trách nhiệm chân thành nào.Mặt khác, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun bị đề nghị mức án tù chung thân. Nhóm công tố viên đặc biệt giải thích ông Kim được thăng chức từ vị trí Trưởng Phòng Cảnh vệ Tổng thống lên Bộ trưởng Quốc phòng nhằm phục vụ cho kế hoạch ban bố hiết quân luật. Bị cáo đã cùng cựu Tư lệnh tình báo quốc phòng Noh Sang-won chuẩn bị kỹ lưỡng cho âm mưu độc chiếm quyền lực và duy trì sự cai trị lâu dài của cựu Tổng thống Yoon.Bên cạnh đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị mức án 30 năm tù giam với cựu Tư lệnh Noh Sang-won, người được xác định là nhân vật thiết kế và lập kế hoạch cho vụ thiết quân luật, tham gia trực tiếp từ những giai đoạn then chốt.Tòa án khu vực Trung dự kiến sẽ tuyên án sơ thẩm vào trung tuần tháng 2 tới. Đây sẽ là phán quyết đầu tiên với tội danh nổi loạn sau 30 năm kể từ thời kỳ Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo.