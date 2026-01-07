Cảnh sát Hàn Quốc khám xét nhà nghị sĩ Kim Byung-kee vì nghi vấn nhận hối lộ

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra tội phạm công thuộc Sở Cảnh sát Seoul Hàn Quốc ngày 14/1 cho biết đã tiến hành khám xét 6 địa điểm, bao gồm nhà riêng của cựu Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-kee, liên quan đến nghi vấn nhận tiền hối lộ để tiến cử từ một nghị sĩ quận Dongjak (Seoul) trước cuộc Tổng tuyển cử năm 2020.Đối tượng bị khám xét gồm nghị sĩ Kim, vợ của ông và bà Lee Ji-hee, Phó Chủ tịch Hội đồng quận Dongjak, Seoul. Cảnh sát vào đầu tháng 1 đã lần lượt triệu tập hai cựu nghị sĩ ở quận Dongjak để điều tra sau khi hai người này viết đơn kiến nghị. Trong đó, họ cho biết đã đưa tiền mặt cho nghị sĩ Kim Byung-kee thông qua bà Lee Ji-hee trước cuộc Tổng tuyển cử năm 2020.Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của một tổ chức dân sự, cáo buộc nghị sĩ Kim và những người liên quan vi phạm các tội danh như cản trở công vụ, vi phạm Luật quỹ chính trị và nhận hối lộ. Cảnh sát từ ngày 31/12 năm ngoái đã bắt đầu điều tra các nghi vấn liên quan đến sai phạm của người thân ông Kim và nghi vấn nhận tiền hối lộ của nghị sĩ này.Trong thời gian qua, ông Kim bị vướng vào hàng loạt nghi vấn như dùng bữa trưa đắt tiền với lãnh đạo của công ty Coupang trước đợt thanh tra cơ quan Nhà nước, sử dụng phiếu lưu trú từ hãng hàng không Korean Air, vợ ông này sử dụng thẻ công vào mục đích riêng, huy động trợ lý làm thay công việc của con trai đang công tác tại Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).Tuy nhiên, trong lệnh khám xét này lần này chỉ có cáo buộc về việc vi phạm Luật quỹ chính trị. Nguyên nhân là do để có thể áp dụng tội danh nhận hối lộ, cảnh sát cần phải chứng minh được số tiền nghị sĩ Kim nhận là để đổi lấy suất đề cử. Tuy nhiên, cảnh sát dường như đang gặp khó khăn trong việc chứng minh yếu tố "đổi chác" này.Ông Kim ngày 30/12 đã tuyên bố từ chức Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội. Đảng cầm quyền ngày 2/1 vừa qua cũng đã đưa ra tuyên bố khai trừ và đang tiến hành các thủ tục để ra quyết định chính thức cuối cùng đối với nghị sĩ Kim.