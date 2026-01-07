Xuất khẩu ICT của Hàn Quốc năm 2025 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo số liệu công bố ngày 14/1 của Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc, trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Hàn Quốc đạt 264,29 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm trước đó, mức cao kỷ lục. Kết quả ấn tượng này được phân tích là nhờ nhu cầu tăng vọt về chíp bán dẫn và ổ cứng thể rắn SSD dành cho máy chủ trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang được xây dựng mạnh mẽ trên toàn cầu. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn năm ngoái đạt 173,48 tỷ USD, tăng 22,1% so với năm 2024, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.Đối với mặt hàng điện thoại di động, dù xuất khẩu thành phẩm tăng 18,6% (đạt 3,97 tỷ USD), nhưng do xuất khẩu linh kiện giảm 6,3%, nên tổng kim ngạch lĩnh vực này giảm nhẹ xuống còn 14,35 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu thiết bị viễn thông đạt 2,39 tỷ USD, quay lại xu hướng tăng sau ba năm. Điều này là nhờ xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng hai con số trong hai năm liên tiếp, cùng các dự án lắp đặt trạm phát sóng 5G tại Ấn Độ và thiết bị viễn thông cho xe điện tại Mexico.Xét theo thị trường, xuất khẩu ICT sang Đài Loan tăng 64,8% cùng với sự tăng trưởng chung tại các thị trường chủ chốt như Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU), nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc ghi nhận mức giảm nhẹ 0,9%. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 32,54 tỷ USD, tăng 9,8%, xác lập kỷ lục mới.Mặt khác, nhập khẩu lĩnh vực ICT trong năm ngoái đạt 151,25 tỷ USD, duy trì đà tăng hai năm liên tiếp. Trong đó, chíp bán dẫn vẫn là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 76,21 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu ICT trong hai năm liên tiếp.Cán cân thương mại trong lĩnh vực ICT của Hàn Quốc năm 2025 thặng dư 113,04 tỷ USD.