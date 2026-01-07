Bắc Triều Tiên bác bỏ hy vọng cải thiện quan hệ liên Triều của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/1 cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã đưa ra một tuyên bố có tiêu đề "Dù có mơ giấc mơ hão huyền thế nào đi nữa thì quan hệ Hàn-Triều thực tế sẽ không thay đổi". Trong đó, bà Kim khẳng định hy vọng của Hàn Quốc về cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc chỉ là giấc mơ hão huyền, ảo tưởng và không thể trở thành hiện thực.Phát biểu này của bà Kim được đưa ra chỉ trong vòng hai ngày sau tuyến bố khẳng định máy bay không người lái (drone) của Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của nước này, cũng như chỉ 10 tiếng sau khi một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ với báo giới rằng căng thẳng liên Triều có thể suy giảm và hai miền Nam-Bắc có thể nối lại đối thoại. Tuyên bố này của Phó Chủ tịch Kim được hiểu là nỗ lực nhằm phủ đầu mọi cách diễn giải về khả năng giảm căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng, đồng thời nhằm nhấn mạnh lập trường đối đầu của miền Bắc.Bắc Triều Tiên đã sử dụng cụm từ "quan hệ Hàn-Triều" thay cho cụm từ "quan hệ Nam-Bắc" sau khi gọi quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch".Bà Kim còn nhấn mạnh dù lãnh đạo Hàn Quốc có đi ra nước ngoài cầu cạnh, hay dù chính quyền miền Nam có giả vờ thể hiện thiện chí và mơ mộng đến đâu, thì quan hệ hai bên thực tế cũng không bao giờ thay đổi. Lời lẽ này được cho là nhắm đến việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gần đây kêu gọi lãnh đạo các nước lớn trên thế giới đóng vai trò trung gian trong việc cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Ngoài ra, tuyên bố này cũng được đưa ra chỉ 6 tiếng sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung của hội đàm thượng đỉnh song phương, trong đó tái khẳng định sẽ hợp tác vì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên.Mặt khác, Phó Chủ tịch Kim cũng tiếp tục đề cập đến vụ máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm phạm không phận của nước này, khẳng định đây là hành vi xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng và chỉ kẻ thù mới có thể làm được. Quan chức này yêu cầu Hàn Quốc phải thừa nhận hành vi khiêu khích xâm phạm chủ quyền của Bắc Triều Tiên, xin lỗi và đưa ra biện pháp ngăn chặn tái diễn. Bà Kim còn cảnh báo nếu hành vi khiêu khích này còn tiếp diễn, Seoul sẽ phải gánh chịu cái giá không thể cáng đáng được và điều này không chỉ là lời đe dọa suông.Phát ngôn này của bà Kim nhằm tận dụng vụ drone của Hàn Quốc làm cái cớ để khẳng định lập trường coi miền Nam là nước thù địch, qua đó củng cố chế độ và sự đoàn kết trước thềm Đại hội đảng Lao động miền Bắc lần thứ 9 sắp tới.