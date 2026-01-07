Truyền thông Nhật Bản tập trung tới nội dung nhất trí về hợp tác an ninh kinh tế Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Truyền thông Nhật Bản ngày 14/1 đồng loạt đưa tin về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng nước này Takaichi Sanae một ngày trước, trong đó tập trung nhấn mạnh vào những thành tựu đạt được ở lĩnh vực an ninh kinh tế, đặc biệt là chuỗi cung ứng. Động thái này được phân tích là liên quan đến tình hình căng thẳng hiện tại giữa Trung Quốc và Nhật Bản, khi Bắc Kinh gia tăng sức ép kinh tế và yêu cầu Thủ tướng Takaichi rút lại phát ngôn về việc "can thiệp nếu xảy ra biến cố tại Đài Loan" mà bà này đưa ra tại Quốc hội vào tháng 11 năm ngoái.Phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Takaichi cho biết lãnh đạo hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích chung trong lĩnh vực an ninh kinh tế và tiến hành thảo luận giữa các Bộ ngành hữu quan. Đặc biệt, hai bên đã thảo luận sâu về vấn đề hợp tác chuỗi cung ứng.Về nội dung này, báo Sankei nhận định rằng việc thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế Hàn-Nhật là nhắm tới biện pháp kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng vào cả mục đích quân sự và dân sự của Trung Quốc đối với Nhật Bản. Trên thực tế, Chính phủ Trung Quốc ngày 6/1 vừa qua đã gây áp lực lên Nhật Bản bằng việc tung ra quân bài kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng, trong đó có đất hiếm.Báo Yomiuri nước này cũng phân tích mục đích của việc thắt chặt hợp tác an ninh kinh tế Hàn-nhật lần này chính là nhằm phối hợp với Seoul trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng gia tăng các áp lực kinh tế.Tờ Asahi thì nhận định rằng trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật đang tiếp tục xấu đi do các phát ngôn trước đó của bản thân, Thủ tướng Takaichi muốn khẳng định mối quan hệ bền chặt với Hàn Quốc trước dư luận trong và ngoài nước.