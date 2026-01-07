Báo chí quốc tế đưa tin nóng về việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình

Photo : YONHAP News

Các hãng thông tấn lớn quốc tế như Thời báo New York và hãng tin AP (Mỹ), tờ Guardian (Anh) đồng loạt đưa tin về việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình, hình phạt cao nhất theo luật định.Trên trang nhất ngày 13/1 (giờ địa phương), tờ Thời báo New York (Mỹ) đăng tải bài viết chi tiết từ Seoul, cho biết Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật của Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon, đồng thời phân tích sâu sắc về diễn biến và ý nghĩa của vụ việc. Tờ báo này đánh giá việc ông Yoon ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 3/12/2024 là sự kiện "chưa từng có tiền lệ" kể từ khi Hàn Quốc thực hiện dân chủ hóa vào những năm 1980; đánh giá vụ việc đã châm ngòi cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại Hàn Quốc trong vòng nhiều thập kỷ trở lại đây. Tờ báo Mỹ nhắc lại Tổng thống cuối cùng của Hàn Quốc bị truy tố với tội danh nổi loạn là nhà độc tài cựu Tổng thống Chun Doo-hwan cũng bị tuyên án tử hình nhưng sau đó được giảm xuống chung thân, rồi được đặc xá chỉ sau hai năm. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng lưu ý rằng Hàn Quốc hiện được xem là quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trên thực tế, khi không có lệnh thi hành án nào được thực hiện kể từ năm 1997.Hãng tin AP cũng đưa tin khẩn về vụ việc, trong đó nhấn mạnh ông Yoon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đối mặt với khả năng bị tử hình sau bản án với đời tiền nhiệm Chun Doo-hwan năm 1996. Hãng tin nhấn mạnh việc ông Yoon chỉ đạo cho quân đội bao vây Quốc hội và đột kích Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã khơi gợi lại những ký ức đau buồn về chính quyền độc hại thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước.Ngoài ra, báo Guardian của Anh đăng tải bài viết liên quan trên trang chủ cùng ngày, nhấn mạnh đây là phiên tòa xét xử tội nổi loạn đầu tiên đối với một Tổng thống Hàn Quốc trong vòng gần 30 năm qua.Không chỉ truyền thông phương Tây, truyền thông Trung Quốc hay khối Ả-rập cũng dành sự chú ý lớn tới phiên tòa này, như kênh tin tức tiếng Ả-rập Al Jazeera, tờ China Daily, báo tiếng Anh của Chính phủ Trung Quốc.