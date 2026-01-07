Mỹ cáo buộc Hàn Quốc phân biệt đối xử với doanh nghiệp công nghệ Mỹ

Photo : KBS News

Trong phiên điều trần của Tiểu ban thương mại thuộc Ủy ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ ngày 13/1 (giờ địa phương), Hạ nghị sĩ Mỹ Adrian Smith (đảng Cộng hòa) nhận định Hàn Quốc đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực lập pháp rõ ràng nhằm nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ. Seoul đang đi ngược lại với cam kết rằng sẽ không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ và không dựng lên các rào cản thương mại kỹ thuật số không cần thiết, nội dung được đưa ra trong tài liệu tóm lược chung về kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ công bố hồi tháng 11 năm ngoái.Quan chức này cho biết Hàn Quốc dường như đang nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, dẫn ví dụ về các biện pháp quy định mang tính phân biệt đối xử với công ty Coupang.Công ty Coupang tại Hàn Quốc do công ty mẹ Coupang niêm yết tại Mỹ sở hữu toàn bộ 100% cổ phần.Hạ nghị sĩ Carol Miller (đảng Cộng hòa) cũng chỉ trích rằng nhiều quốc gia khác đang cố gắng ngăn chặn thương mại tự do trong lĩnh vực kỹ thuật số, và cho rằng điều này thể hiện rõ nhất ở Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốc đang liên tục thúc đẩy lập pháp nhằm vào doanh nghiệp Mỹ. Bà Miller còn đặc biệt chỉ trích dự thảo sửa đổi Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin mới được Quốc hội Hàn Quốc thông qua cuối năm ngoái, gọi đó là luật kiểm duyệt.Nghị sĩ này còn cáo buộc Hàn Quốc gần đây đã bắt đầu một "cuộc săn" mang tính chính trị nhắm vào hai doanh nhân Mỹ, ám chỉ cuộc điều tra hiện đang diễn ra đối với ông Kim Bom-suk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Coupang và ông Harold Rogers, Quyền Giám đốc điều hành Coupang tại Hàn Quốc.Không chỉ các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về xu hướng siết chặt quy định kỹ thuật số tại Hàn Quốc cũng như về cuộc điều tra đối với công ty Coupang. Hạ nghị sĩ Suzan DelBene cũng nói được biết Chính phủ Hàn Quốc đã vi phạm những cam kết hiện có với Mỹ. Nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ ra rằng các hiệp định thương mại được ký dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không có công cụ nào bắt buộc thực hiện. Vì vậy, Quốc hội Mỹ cần nỗ lực để thiết lập các quy phạm thương mại kỹ thuật số nhằm bảo vệ quyền riêng tư, hỗ trợ đổi mới và bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động ở nước ngoài.Phiên điều trần lần này được tổ chức với chủ đề về các quy định kỹ thuật số của các nước khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp Mỹ. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp và thuơng mại Hàn Quốc Yeo Han-koo đang có chuyến thăm Mỹ nhằm ứng phó với những lo ngại do chính phủ và chính giới Mỹ nêu ra liên quan đến các quy định kỹ thuật số của Chính phủ Hàn Quốc.