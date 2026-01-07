Photo : YONHAP News

Vào đêm ngày 13/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã ra tuyên bố, yêu cầu giới chức Hàn Quốc phải thừa nhận và xin lỗi về hành vi khiêu khích bằng máy bay mini không người lái (drone), xâm phạm chủ quyền của miền Bắc; đồng thời phải đưa ra các biện pháp ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự.Liên quan đến yêu cầu trên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong ngày 14/1 cho biết Nhóm điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát đang triển khai điều tra vụ việc một cách nhanh chóng. Ông Chung khẳng định sẽ thực thi các biện pháp tương xứng ngay khi có kết quả điều tra vụ việc.Bên cạnh đó, ông Chung cho biết sẽ căn cứ theo kết quả xét xử vụ máy bay mini không người lái xâm phạm Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2024, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, để có biện pháp xử lý tương xứng.Ông Chung nhắc lại sự kiện năm 2020, khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un gửi điện bày tỏ lấy làm tiếc vì đã gây ra nỗi thất vọng lớn lao cho Tổng thống và đồng bào miền Nam, liên quan đến vụ một công chức Hàn Quốc bị quân đội nước này bắn chết trên biển Tây. Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ có những động thái tương xứng dựa trên tiền lệ đó. Phát ngôn này được hiểu là Tổng thống Lee Jae Myung có khả năng sẽ trực tiếp đưa ra lời xin lỗi tùy theo kết quả xét xử từ Tòa án.Trước đó, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 10/1 đưa tin nước này đã hạ một máy bay mini không người lái của Hàn Quốc xâm nhập không phận gần thành phố Kaesong hôm 4/1. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/1 đã bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng, khẳng định máy bay nói trên không thuộc chủng loại mà quân đội Hàn Quốc sở hữu và không có hoạt động vận hành drone nào vào những thời điểm nói trên. Bộ Quốc phòng cho biết sẽ điều tra khả năng đây là máy bay không người lái dân sự.