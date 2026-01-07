Google phát triển công đoạn sản xuất các mẫu điện thoại mới tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Tờ tin tức tài chính Nikkei Asia (Nhật Bản) ngày 14/1 đưa tin Google có kế hoạch triển khai quy trình phát triển công đoạn sản xuất cho các dòng điện thoại mới bao gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Pro Fold tại Việt Nam.Đây là một quy trình quan trọng nhằm hiện thực hóa việc sản xuất đại trà đối với sản phẩm mới đã hoàn tất thiết kế, bao gồm các bước phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh công đoạn sản xuất. Quy trình này đòi hỏi sự tham gia của hàng trăm kỹ sư Google và các đối tác cung ứng, đi kèm với các khoản đầu tư khổng lồ về sản xuất khuôn, lắp đặt trang thiết bị kiểm tra. Google hiện đang sản xuất đại trà điện thoại Pixel tại Việt Nam, qua đó thiết lập được chuỗi cung ứng liên quan.Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực với các tập đoàn công nghệ thông tin (IT) toàn cầu về việc sản xuất tại Trung Quốc, hai hãng Google và Apple đang nỗ lực cắt giảm tỷ trọng sản xuất tại quốc gia tỷ dân này.Đối với Apple, kể từ sau khi ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 vào tháng 9 năm ngoái, hãng đã tiến hành sản xuất toàn bộ các mẫu sản phẩm thuộc dòng này tại Ấn Độ.Mặc dù cố gắng đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhưng các doanh nghiệp này vẫn duy trì quy trình phát triển sản xuất tại Trung Quốc, nơi sở hữu năng lực chuyên môn và hạ tầng hoàn thiện. Xét đến tầm quan trọng của quy trình này, Apple đang xem xét phương án triển khai song song quy trình phát triển tại cả Trung Quốc và Ấn Độ đối với các sản phẩm mới. Điều này đồng nghĩa với việc hãng phải chấp nhận đầu tư gấp đôi nguồn lực để dự phòng rủi ro. Với Apple, việc triển khai quy trình này tại một cơ sở đòi hỏi phải huy động từ 200 đến 300 kỹ sư đến các nhà máy đối tác.Nikkei Asia nhận định, nếu nỗ lực của Google thành công, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong lộ trình dịch chuyển căn cứ sản xuất và chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc của các tập đoàn toàn cầu. Tuy nhiên, tờ báo cũng lưu ý rằng việc dịch chuyển này vẫn là một bài toán khó trong khi Chính phủ Trung Quốc liên tục thắt chặt kiểm soát việc di dời thiết bị sản xuất và tái bố trí nhân lực.Hai nguồn thạo tin cho biết kế hoạch mở rộng quy mô tại Ấn Độ của các đối tác cung ứng của Google đã bị chậm trễ do Trung Quốc tăng cường kiểm tra xuất khẩu thiết bị. Tương tự, kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất của Google tại Việt Nam cũng gặp trở ngại vì lý do này.