Lãnh đạo Hàn-Nhật cùng thăm di tích lịch sử tại tỉnh Nara

Photo : YONHAP News

Trong ngày thứ hai chuyến thăm Nhật Bản 14/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tới thăm chùa Horyuji (Pháp Long Tự) tại tỉnh Nara, và có buổi giao lưu thân mật cùng Thủ tướng Takaichi Sanae.Chùa Horyuji là di tích văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Nara, nơi mang tính biểu tượng cho lịch sử giao lưu Hàn-Nhật thời kỳ cổ đại. Nơi đây hiện đang lưu giữ bức tượng gỗ Quán Thế Âm Bồ Tát đứng, thường được gọi là "Bách Tế Quán Âm".Ngay khi vừa đến chùa, Tổng thống Lee đã bắt tay Thủ tướng Takaichi đang chờ sẵn tại đó. Sau vài phút trò chuyện ngắn, hai nhà lãnh đạo cùng nhau tiến vào bên trong khuôn viên chùa.Lịch trình tiếp theo của Tổng thống là buổi tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại khu vực Kansai, trong đó có thành phố Osaka. Sau đó, ông Lee sẽ lên đường về nước, khép lại chuyến thăm Nhật Bản kéo dài hai ngày.Một ngày trước, Tổng thống Lee đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Takaichi, thảo luận phương án mở rộng quan hệ hợp tác. Sau đó hai bên dành thời gian trò chuyện thân mật và cùng dùng tiệc tối.Đây là cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật lần thứ 5 của ông Lee kể từ sau khi nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, và là lần thứ hai kể từ sau khi bà Takaichi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản.