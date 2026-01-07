Seoul tăng cường vận hành các tuyến tàu điện ngầm sau cuộc đình công của công đoàn xe buýt

Photo : YONHAP News

Bước sang ngày thứ hai của cuộc tổng đình công của Công đoàn xe buýt Seoul từ ngày 13/1, chính quyền thành phố Seoul quyết định tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp, như kéo dài thời gian vận hành tăng cường của các tuyến tàu điện ngầm và huy động xe buýt thuê riêng.Theo đó, thời gian hoạt động của tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, vốn đã được kéo dài thêm một giờ, đã được chính quyền thành phố nâng lên thành hai tiếng so với giờ bình thường, do cân nhắc đến lượng hành khách sử dụng tàu điện ngầm tăng cao.Cụ thể, khung giờ tăng cường ban đầu từ 7-9 giờ vào buổi sáng và từ 6-8 giờ vào buổi chiều tối sẽ được kéo dài từ 7-11 giờ sáng và 6-10 giờ tối, tổng cộng 203 lượt tàu được tăng cường vận hành. Giờ chạy chuyến tàu cuối cùng cũng được kéo dài thêm một giờ, đến 2 giờ sáng. Đối với các ga tàu có mật độ người dân đi lại cao, thành phố sẽ bổ sung các tàu trống và tăng cường nhân lực bảo đảm an toàn tại nhà ga lên gấp đôi so với ngày thường.Bên cạnh đó, thành phố cho biết 677 xe buýt thuê riêng được vận hành vào ngày 13/1 đã phục vụ khoảng 80.000 lượt hành khách. Từ ngày 14/1, thành phố bổ sung thêm 86 xe, nâng tổng số lên 763 xe buýt thuê riêng hoạt động trong ngày.Ngoài ra, do số lượng người dân sử dụng ô tô cá nhân gia tăng nên thành phố Seoul quyết định tạm thời dừng vận hành làn đường ưu tiên dành cho xe buýt dọc theo các trục đường và cho phép phương tiện thông thường lưu thông. Riêng làn đường ưu tiên dành cho xe buýt ở làn trung tâm đường vẫn chỉ cho phép xe buýt lưu thông, do nguy cơ tai nạn cao nếu xe thường đi vào. Đây cũng là làn đường dành cho tuyến xe buýt đi từ thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi.Chính quyền thành phố cũng cho biết đang vận động các hiệp hội vận tải taxi, gồm cả taxi cá nhân và taxi doanh nghiệp tăng cường hoạt động để có thêm nhiều taxi lưu thông trên đường vào các khung giờ cao điểm như đi làm và tan làm.Người dân có thể theo dõi thông tin giao thông theo thời gian thực thông qua Trung tâm tư vấn Dasan 120, Trung tâm thông tin giao thông Seoul, trang web trực tuyến và tài khoản mạng xã hội của thành phố Seoul, bảng điện tử trên đường, cũng như màn hình cung cấp thông tin xe buýt tại các điểm dừng chờ xe. Thông tin liên quan đến xe buýt đưa đón và các biện pháp hỗ trợ khác sẽ được đăng tải trên trang web trực tuyến của chính quyền thành phố Seoul và các khu vực trực thuộc.