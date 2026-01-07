Greenland tuyên bố chọn Đan Mạch thay vì Mỹ

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 13/1 (giờ địa phương) tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết Greenland đang ở trong một cuộc khủng hoảng địa chính trị, đồng thời tuyên bố lựa chọn ở lại với Đan Mạch thay vì trở thành một phần của Mỹ. Ông Nielsen nhấn mạnh Greenland không muốn trở thành tài sản của Mỹ, không muốn bị Mỹ cai trị, cũng như không muốn trở thành một phần của nước Mỹ.Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, được biết đến là khu vực có trữ lượng đất hiếm lớn, nguồn tài nguyên thiết yếu đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trữ lượng đất hiếm của Greenland ước tính vào khoảng 1,5 triệu tấn, đứng thứ 8 trên thế giới. Kể từ khi Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ hai ra mắt vào tháng đầu năm ngoái, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang kéo theo việc Bắc Kinh bắt đầu siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trước tình hình này, Washington đang dồn lực nhằm làm lung lay chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu do Bắc Kinh chi phối. Việc kiểm soát Greenland được cho là nằm trong cùng một mạch bối cảnh nói trên.Theo đó, Tổng thống Trump tiếp tục thể hiện tham vọng kiểm soát khu vực này nối tiếp việc ông từng đơn phương bày tỏ ý định mua lại Greenland trong nhiệm kỳ đầu vào năm 2019. Ngoài ra, ôngTrump còn cho rằng Greenland là yếu tố thiết yếu đối với an ninh của Washington, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự, làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Cũng tham dự họp báo, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thừa nhận việc đối phó với những áp lực phi lý từ một đồng minh thân cận là điều không dễ dàng. Bà đồng thời cảnh báo có nhiều dấu hiệu cho thấy những giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước, qua đó phản ánh mức độ căng thẳng vẫn đang gia tăng.Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Đan Mạch và Greenland cùng người đồng cấp Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 14/1, dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Cộng đồng quốc tế trong đó có NATO đang theo dõi sát sao kết quả cuộc gặp này, coi đây là cơ hội để làm rõ phần nào ý đồ thực sự của Mỹ đối với Greenland.