Hàn Quốc và Hà Lan nhất trí tăng cường hợp tác công nghệ chíp bán dẫn, lượng tử

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 14/1 phối hợp với Bộ Kinh tế Hà Lan tổ chức cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban Đổi mới Hàn Quốc-Hà Lan lần thứ 4 tại Hague, ký kết Ý định thư về việc tăng cường hợp tác công nghệ ở lĩnh vực chíp bán dẫn và lượng tử. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác quốc tế sang các lĩnh vực chiến lược tiên tiến.Kể từ năm 2016, Hàn Quốc và Hà Lan đã thúc đẩy hợp tác công nghệ thông qua Mạng lưới Eureka, nền tảng phát triển công nghệ chung lớn nhất thế giới với sự tham gia của 48 quốc gia. Hai bên đã hỗ trợ tổng cộng 44,2 tỷ won (30 triệu USD) cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) chung quốc tế với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước. Ngoài ra, hai năm một lần kể từ năm 2019, hai nước định kỳ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Đổi mới, một cơ chế tham vấn cấp Vụ trưởng.Bộ Công nghiệp cho biết Hàn Quốc và Hà Lan đã liên tục mở rộng hợp tác công nghệ, công nghiệp trong suốt 10 năm qua. Hy vọng cuộc họp của Ủy ban Đổi mới lần này sẽ là xuất phát điểm để hai bên thiết kế lộ trình hợp tác trong 10 năm tiếp theo dựa trên những thành quả đã đạt được.