Vấn đề Hàn Quốc gia nhập CPTPP được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Nhật báo Nihon Keizai (Nhật Bản) và hãng tin Reuters (Anh) ngày 14/1 dẫn lời Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Sato Kei cho biết, trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Takaichi Sanae diễn ra một ngày trước đó, vấn đề Seoul gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được hai bên đưa ra thảo luận.Bên cạnh đó, liên quan đến lệnh cấm nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản mà Hàn Quốc vẫn duy trì kể từ tháng 9/2013, sau vụ nổ và rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản năm 2011, bà Takaichi được cho là đã bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm tiếp cận và xử lý vấn đề này trên cơ sở khoa học.Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) trước thềm hội nghị, Tổng thống Lee Jae Myung nhận định vấn đề nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những nghị sự quan trọng, nhấn mạnh đây cũng là vấn đề then chốt để nhận được sự hợp tác của Tokyo cho việc Seoul gia nhập CPTPP. Tuy vậy, ông Lee cũng nói thêm trong ngắn hạn, việc giải quyết vấn đề này là rất khó do những quan ngại về lòng tin và sự an toàn của người dân Hàn Quốc vẫn còn tồn tại trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, đây là vấn đề mang tính lâu dài và cần được tiếp cận, xử lý trong thời gian dài.Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí chung sau hội nghị ngày hôm qua, lãnh đạo hai nước đã không đề cập trực tiếp đến hai vấn đề nêu trên.CPTPP là hiệp định thương mại tự do đa phương được các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương thành lập và ra mắt từ năm 2018. Hiện nay, hiệp định có 12 quốc gia thành viên gồm Nhật Bản, Canada, Australia, New Zealand, Mexico, Chile, Malaysia, Việt Nam, Singapore và Anh.Trong bối cảnh trật tự thương mại tự do toàn cầu do Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đại diện đang suy yếu, CPTPP thu hút sự chú ý như một giải pháp thay thế và Hàn Quốc cũng đang xem xét khả năng gia nhập hiệp định này. Theo quy định, một quốc gia muốn bước vào đàm phán gia nhập hiệp đình thì cần phải có sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên.