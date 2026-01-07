Đảng Sức mạnh quốc dân Hàn Quốc quyết định khai trừ cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon

Photo : KBS News

Ủy ban Đạo đức của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân ngày 14/1 đã ra quyết định kỷ luật cao nhất là "khai trừ" đối với cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon, do liên quan đến cáo buộc các thành viên trong gia đình ông đã đăng những bài viết phỉ báng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ lên trang web trực tuyến của đảng này hồi tháng 11/2025. Ông Han sau đó cũng thừa nhận thành viên gia đình ông đã đăng tải các bài viết trên.Ủy ban nhấn mạnh, qua quá trình điều tra, phân tích và đánh giá kỹ lưỡng các bài viết do Ủy ban thanh tra đảng Sức mạnh quốc dân đệ trình đã xác định hành vi của ông Han vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng, quy định của đảng, các quy tắc đạo đức. Hành vi công kích cựu Tổng thống và ban lãnh đạo đảng không chỉ dừng ở mức chỉ trích, công kích hay vu khống mang tính bột phát cá nhân mà còn cho thấy khuynh hướng mang tính tổ chức, gây ra xung đột nội bộ, làm suy giảm sự ủng hộ và niềm tin của người dân vào đảng. Ủy ban nhận định ông Han Dong-hoon phải chịu trách nhiệm đạo đức đối với hành vi trên cùng với trách nhiệm quản lý, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị.Trên cơ sở đó, Ủy ban kết luận cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon đã vi phạm khoản 1 và 2 Điều 20 của điều lệ đảng, quy định đảng và quy chế của Ủy ban Đạo đức, cũng như các Điều 4, 5 và 6 của Quy tắc đạo đức và đã biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật khai trừ. Đây là mức kỷ luật cao nhất trong 4 hình thức được quy định trong điều lệ của đảng Sức mạnh quốc dân gồm khai trừ, khuyến nghị rời đảng, đình chỉ tư cách thành viên đảng và cảnh cáo. Việc khai trừ thành viên ra khỏi đảng sẽ được xác nhận sau khi được Ủy ban tối cao của đảng biểu quyết thông qua.Về phần mình, cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon đã nộp đơn tố cáo Chủ tịch Ủy ban thanh tra đảng Lee Ho-sun lên cảnh sát, cho rằng Ủy ban này đã ngụy tạo và công bố những bài viết mang tính công kích cao được đăng dưới tên "Han-Dong-hoon" thành các bài viết do một người thân trong gia đình ông thực hiện.Với quyết định khai trừ lần này của Ủy ban Đạo đức đối với ông Han, tình trạng xung đột nội bộ trong đảng đối lập Sức mạnh quốc dân được dự báo sẽ càng trở nên gay gắt.