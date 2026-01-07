Số người có việc làm tại Hàn Quốc trong năm 2025 đạt gần 30 triệu người

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 14/1 đã công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 12 và cả năm 2025", theo đó tổng số người có việc làm trong cả năm ngoái đạt 28.769.000 người, tăng 193.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng số người có việc làm chỉ dừng ở ngưỡng hơn 100.000 người trong hai năm liên tiếp.Xét theo năm, mức tăng việc làm hàng năm đạt 301.000 người vào năm 2019, sau đó giảm xuống 218.000 người vào năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19, rồi tăng trở lại 369.000 người vào năm 2021. Đến năm 2022, số người có việc làm tăng mạnh lên 816.000 người, mức cao nhất trong 22 năm kể từ năm 2000 (882.000 người), nhưng sau đó xu hướng tăng đã chậm lại. Năm 2023 ghi nhận mức tăng 327.000 người, còn năm 2024 chỉ tăng 159.000 người.Xét theo ngành nghề, số người có việc làm trong ngành xây dựng và chế tạo lần lượt giảm 125.000 người và 73.000 người. Số lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp cũng giảm 107.000 người. Ngược lại, việc làm tăng trong các lĩnh vực y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 237.000 người; dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật tăng 54.000 người. Số người làm việc trong ngành tài chính và bảo hiểm cũng tăng 44.000 người.Xét theo độ tuổi, nhóm 20 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi đều giảm, lần lượt là 170.000 người, 50.000 người và 26.000 người. Trong khi đó, nhóm từ 60 tuổi trở lên tăng 345.000 người, còn nhóm 30 tuổi tăng 102.000 người. Tỷ lệ có việc làm của nhóm từ 15 tuổi trở lên đạt 62,9%, tăng 0,2% so với năm 2024. Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đạt 69,8%, tăng 0,3%. Riêng trong tháng 12/2025, số người có việc làm từ 15 tuổi trở lên đạt 28.209.000 người, tăng 168.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng lao động là thanh niên từ 15-29 tuổi giảm 0,4% xuống còn 44,3%, ghi nhận 20 tháng giảm liên tiếp.Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,1%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Số người không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng 12 năm ngoái đạt 16.448.000 triệu người, giảm 49.000 người. Trong số này, số người "nghỉ ngơi", tức những người không tìm kiếm việc làm mà không có lý do cụ thể đạt 2.649.000 người, tăng 124.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Số người "nghỉ ngơi" ở nhóm trên 60 tuổi tăng 119.000 người, nhóm tuổi 20 cũng tăng thêm 9.000 người.