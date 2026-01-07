Hiệp hội nhà văn Hàn Quốc kêu gọi Chính phủ Iran chấm dứt hành vi bạo lực với người dân

Photo : YONHAP News

Hiệp hội nhà văn Hàn Quốc ngày 12/1 đã bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc với người dân Iran, những người đang đấu tranh chính đáng trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền nước này.Các cuộc biểu tình nói trên gần đây tại Iran bắt nguồn trực tiếp từ khủng hoảng kinh tế trầm trọng kể từ cuối năm 2025, bao gồm sự sụt giá của đồng tiền Rial của Iran, giá cả cao và siêu lạm phát, cùng với các chính sách thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Iran.Hiệp hội nhà văn Hàn Quốc khẳng định những người cầm bút phải luôn đứng về phía của những người mà tiếng nói của họ bị buộc phải im lặng, qua đó thể hiện lập trường đồng hành với những người dân Iran.Tuyên bố của Hiệp hội nêu rõ người dân Iran bị bắt và giam giữ, thậm chỉ đánh mất cả mạng sống chỉ vì là phụ nữ, vì lên tiếng và tụ họp, cũng như chỉ vì không thể chịu đựng nổi cảnh nghèo đói và phân biệt đối xử. Cuộc kháng cự của họ không phải là vấn đề văn minh, mà là vấn đề về quyền phổ quát của con người, đó là quyền tự do và tôn nghiêm.Hiệp hội cũng lên án việc chính quyền Iran dùng bạo lực thay vì đối thoại để đối phó với những yêu cầu của người dân, yêu cầu Chính phủ nước này chấm dứt ngay lập tức các hành vi bạo lực, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chính trị và đảm bảo quyền tự do biểu hiện, tự do hội họp.Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc im lặng không phải là thể hiện sự trung lập, kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện sự đoàn kết bằng những hành động có trách nhiệm dựa trên các nguyên tắc về nhân quyền.