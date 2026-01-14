Tỷ lệ cư trú bất hợp pháp của du học sinh Việt Nam chiếm phần lớn tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phó giáo sư Kim Gyu-chan, khoa Đa văn hóa, Đại học quốc gia Gangneung Wonju ngày 15/1 đã công bố báo cáo có tiêu đề "Những vấn đề chính sách và biện pháp ứng phó đối với tình trạng cư trú bất hợp pháp của du học sinh tại Hàn Quốc". Trong đó, ước tính cứ 10 du học sinh nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc để theo học tại các trường đại học hoặc theo học chương trình học tiếng trong nước thì có hơn một du học sinh là thuộc dạng cư trú bất hợp pháp.Theo dữ liệu mà ông Kim thu thập được thông qua yêu cầu cung cấp thông tin từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến năm 2024, số người cư trú bất hợp pháp có xuất thân là du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc đạt 34.267 người, tăng hơn 5 lần so với năm 2014 (6.782 người). Cụ thể, số người xuất thân từ diện visa du học (D-2) là 9.580 người, visa du học tiếng Hàn (D-4) là 24.687 người.Tỷ lệ cư trú bất hợp pháp trên tổng số du học sinh đã tăng từ 7,8% năm 2014 lên 8,7% năm 2018 và 15,7% năm 2022. Dù năm 2024 tỷ lệ này đã giảm xuống 11,6% nhưng vẫn cao hơn so với giai đoạn giữa những năm 2010. Phó giáo sư Kim phân tích dù quy mô du học sinh được mở rộng nhưng chất lượng và tính ổn định trong cư trú của nhóm này lại xấu đi.Xét theo quốc tịch của du học sinh cư trú bất hợp pháp tính đến năm 2024, nhóm người có visa D-2 đến từ Việt Nam chiếm 69,7%, tiếp theo là Uzbekistan (13%), Mông Cổ (6,9%) và Trung Quốc (3,4%). Nhóm du học sinh Việt Nam có visa D-4 cũng chiếm đa số với 88,9%. Tỷ trọng cư trú bất hợp pháp của du học sinh diện visa D-2 Việt Nam đã tăng từ 15,1% năm 2014 lên 69,7% năm 2024; trong khi ở nhóm D-4, con số này tăng mạnh từ 13,4% lên 88,9% trong cùng giai đoạn. Các phân tích cho rằng trong bối cảnh các trường đại học tại Hàn Quốc mở rộng tuyển sinh sinh viên hệ học tiếng, nguy cơ gia tăng vấn đề cư trú bất hợp pháp ở du học sinh đến từ một số quốc gia cụ thể cũng ngày càng lớn.Phó giáo sư Kim Gyu-chan chỉ ra rằng Chính phủ cần thiết lập chính sách du học sinh như một chiến lược cốt lõi trong việc thu hút nguồn nhân tài cho quốc gia và chính sách nhập cư như các nước Đức, Nhật Bản, đồng thời tái thiết kế chế độ hệ thống cho phù hợp. Ông cũng đề xuất xây dựng một nền tảng tổng hợp liên kết theo thời gian thực về thông tin du học sinh, hiện đang bị phân tán giữa Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và các trường đại học, qua đó quản lý lộ trình nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp để nâng cao hiệu quả chính sách. Bên cạnh đó, Chính phủ cần cân nhắc các biện pháp như vận hành trung tâm hướng nghiệp chuyên trách cho du học sinh hoặc phương pháp cộng điểm doanh nghiệp trong các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cho những trường đại học đạt được thành tích hợp tác với doanh nghiệp địa phương.