Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% với chíp bán dẫn xuất sang Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương) đã ký sắc lệnh có nội dung áp thuế 25% đối với các loại chíp bán dẫn được nhập khẩu vào Mỹ rồi sau đó tái xuất sang các quốc gia khác.Điều này đồng nghĩa với việc các lô hàng chíp trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của hãng Nvidia khi xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế này. Hiện nay, toàn bộ chíp AI của Nvidia được sản xuất tại hãng TSMC (Đài Loan). Nvidia nhập khẩu các sản phẩm này rồi tái xuất để cung ứng cho thị trường toàn cầu. Theo sắc lệnh, mức thuế 25% sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm hàng nhập khẩu vào Mỹ với mục đích tái xuất thay vì tiêu thụ nội địa.Động thái này có thể là bước khởi đầu để Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng hàng loạt các loại thuế quan trong lĩnh vực chíp bán dẫn, vốn đã bị trì hoãn bấy lâu nay. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có thể mở rộng áp thuế đối với các mặt hàng chíp bán dẫn và sản phẩm phái sinh nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa. Các thông báo tiếp theo dự kiến sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất.Đang trong chuyến thăm Mỹ, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo đã quyết định hoãn lịch trình về nước dự kiến vào ngày 14/1 (giờ địa phương), ở lại Washington thêm một ngày để nắm bắt tác động từ sắc lệnh trên đến các doanh nghiệp trong nước. Ông Yeo cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi sát sao vụ việc nên chưa thể đưa ra kết luận vội vàng. Hiện Bộ Công nghiệp đang phối hợp với các cơ quan liên quan để phân tích chi tiết tác động từ sắc lệnh của Tổng thống Mỹ. Ông Yeo cũng nhấn mạnh việc ở lại Washington thêm một ngày là để đánh giá mức độ ảnh hưởng và xem xét liệu có cần gặp gỡ trực tiếp các quan chức phía Mỹ nhằm tìm hiểu thêm thông tin hay không.