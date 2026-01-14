Xe buýt nội thành Seoul trở lại hoạt động bình thường sau hai ngày đình công

Photo : YONHAP News

Công đoàn xe buýt Seoul và Hiệp hội vận tải xe buýt thành phố Seoul vào khoảng 11 giờ 50 phút đêm ngày 14/1 đã đi đến thỏa thuận cuối cùng về phương án điều chỉnh lương và số giờ làm việc tiêu chuẩn.Hai bên đã tham dự cuộc họp điều chỉnh thứ hai do Ủy ban hòa giải lao động Seoul tổ chức từ 3 giờ chiều ngày cùng ngày, tiến hành cuộc thương lượng kéo dài suốt 9 tiếng. Kết quả là cả phía công đoàn và hiệp hội quyết định chấp nhận phương án cuối cùng do Ủy ban hòa giải đề xuất, đó là tăng 2,9% tiền lương năm 2025. Con số này cao hơn đáng kể so với 0,5% được đưa ra ở cuộc họp đầu tiên và tiệm cận mức 3% mà phía công đoàn yêu cầu trước đó. Ngoài ra, tuổi nghỉ hưu hiện tại là 63 tuổi cũng sẽ được nâng lên 64 tuổi từ tháng 7/2026 và tiếp tục tăng lên 65 tuổi từ tháng 7/2027.Bên cạnh đó, thông qua cuộc họp, hai bên cũng quyết định thành lập một nhóm công tác gồm đại diện công đoàn, hiệp hội và Chính phủ để tiến hành thảo luận chuyên sâu về chế độ kiểm tra tình trạng vận hành xe buýt của thành phố Seoul, vốn đang được phía công đoàn kêu gọi bãi bỏ.Sau khi đạt được thỏa thuận, công đoàn đã kết thúc cuộc tổng đình công bắt đầu từ ngày 13/1. Theo đó, xe buýt nội thành Seoul đã bắt đầu hoạt động trở lại bình thường từ chuyến đầu tiên lúc 4 giờ sáng ngày 15/1. Các biện pháp vận tải khẩn cấp như kéo dài giờ chạy tàu điện ngầm và xe buýt của thành phố Seoul cũng được chấm dứt, hoạt động giao thông công cộng trở lại trạng thái bình thường.Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, phía Công đoàn xe buýt Seoul đã cúi đầu xin lỗi người dân vì đã gây ra nhiều bất tiện do cuộc đình công và bày tỏ lời cảm ơn vì hai bên đã được thỏa thuận. Về phần mình, Hiệp hội vận tải xe buýt thành phố Seoul cũng bày tỏ niềm vui khi hai bên đạt được thỏa thuận, cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển của xe buýt nội thành. Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cũng gửi lời xin lỗi đến người dân vì sự bất tiện vừa qua, đồng thời hoan nghênh quyết định nhượng bộ lẫn nhau và tinh thần hợp tác của công đoàn và hiệp hội.