Photo : YONHAP News

Liên quan đến việc Bắc Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc cử máy bay mini không người lái bay (drone) xâm phạm lãnh thổ nước này, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định đây không phải hành động của phía quân đội và Chính phủ. Như vậy, nếu đây là hành động từ phía dân sự thì có khả năng vi phạm luật pháp hiện hành của Hàn Quốc và Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1953).Tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 14/1 tại Osaka (Nhật Bản), Chánh văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac từng khẳng định sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm trong vụ drone nói trên.Ông Wi cho biết có ý kiến lạc quan cho rằng vụ việc lần này là cơ hội để cải thiện quan hệ liên Triều, nhưng từ góc độ chuyên môn, Phủ Tổng thống chưa xem xét đến mức độ đó. Chính phủ sẽ bình tĩnh thực hiện những việc cần làm. Bên cạnh đó, quan chức này còn nhấn mạnh Phủ Tổng thống không chỉ xem xét về mặt đối thoại với miền Bắc mà còn phải cân nhắc tổng thể về hệ thống pháp luật, Hiệp định đình chiến và cục diện quan hệ hai miền.Ông Wi giải thích thêm Bình Nhưỡng cũng từng cử drone xuống phía miền Nam, thậm chí rơi gần Phủ Tổng thống và khu vực quận Yongsan (Seoul). Đó cũng là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến. Phủ Tổng thống sẽ đối phó trên lập trường cân bằng và sẽ trao đổi nếu cần thiết.Ông Wi khẳng định Chính phủ sẽ xử lý các vấn đề ngoại giao và an ninh một cách điềm tĩnh, nghiêm túc và giữ đúng vị thế; đồng thời cảnh báo việc diễn giải tình hình quá có lợi cho bản thân là thiếu thực tế, cần phải đối phó với Bình Nhưỡng bằng sự tỉnh táo. Nhận định này được đưa ra nhằm phản bác các ý kiến cho rằng sự cố drone có thể là cơ hội để hai miền thực hiện điều tra chung hay cải thiện quan hệ, coi đó là những suy đoán quá sớm.Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã ra thông cáo chỉ trích đánh giá của quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc về khả năng giải tỏa căng thẳng hai bên nhân vụ drone, gọi đó chỉ là "giấc mộng hão huyền" và "ảo tưởng".