Chính giới Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết chỉ định Ngày người Mỹ gốc Hàn 13/1

Photo : YONHAP News

Một dự thảo nghị quyết có nội dung chỉ định ngày 13/1 là "Ngày người Mỹ gốc Hàn" có sự tham gia 61 nghị sĩ thuộc cả hai đảng lớn Cộng hòa và Dân chủ đã được đệ trình lên Hạ viện Mỹ.Theo thông tin từ trang web của hạ nghị sĩ Jimmy Gomez (đảng Dân chủ) ngày 14/1 (giờ địa phương), ông cùng hạ nghị sĩ Young Kim (đảng Cộng hòa) và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương Grace Meng (đảng Dân chủ) đã đồng đệ trình dự thảo nghị quyết này vào một ngày trước.Văn phòng nghị sĩ Gomez giải thích ngày 13/1 đánh dấu thời điểm những người nhập cư Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến Mỹ vào năm 1903, và năm nay kỷ niệm tròn 123 năm sự kiện lịch sử này.Ông Gomez nhấn mạnh việc chỉ định Ngày người Mỹ gốc Hàn nhằm ghi nhận lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Hàn đã hòa quyện sâu sắc vào dòng chảy lịch sử nước Mỹ. Với tư cách là đại diện Korea Town (Los Angeles), cộng đồng người Hàn lớn nhất tại Mỹ, ông được chứng kiến mỗi ngày cách các gia đình, người lao động và doanh nghiệp nhỏ gốc Hàn thúc đẩy nền kinh tế và làm vững mạnh cộng đồng. Đó là lý do ông tự hào liên tục đệ trình nghị quyết này hàng năm để đảm bảo những đóng góp của họ được công nhận và tôn trọng ở cấp quốc gia.Về phần mình, nghị sĩ gốc Hàn Young Kim chia sẻ giống như gia đình mình, bà vô cùng biết ơn những cơ hội mà nước Mỹ đã trao cho hàng triệu gia đình gốc Hàn khác. Câu chuyện của họ là biểu tượng cho sự kiên trì, nỗ lực và lời hứa về Giấc mơ Mỹ. Việc đề xuất dự thảo nghị quyết chỉ định Ngày người Mỹ gốc Hàn nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của cộng đồng người Hàn đối với nước Mỹ, những giá trị đã làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ và vẫn đang tiếp diễn cho đến tận hôm nay.