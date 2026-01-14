Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc năm 2025 đạt xấp xỉ 72 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 15/1 công bố trong năm ngoái, xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 71,99 tỷ USD tỷ USD, tăng 1,7% so với năm 2024, mức cao kỷ lục, ba năm liên tiếp vượt ngưỡng 70 tỷ USD.Trong đó, xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường bao gồm xe điện, xe hydro, xe lai hybrid (chạy bằng cả xăng và điện) và xe hybrid sạc điện đạt 25,76 tỷ USD, tăng 11%. Đáng chú ý, xuất khẩu xe hybrid đạt 14,8 tỷ USD, tăng vọt 30% so với năm trước đó.Sản lượng ô tô tại Hàn Quốc năm ngoái đạt 4,1 triệu chiếc, tăng 0,6% so với năm trước. Trong đó, có tới 67% được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.Về doanh số thị trường ô tô trong nước, tổng lượng xe bán ra đạt 1,68 triệu chiếc, trong đó xe nội địa chiếm 81% (1,36 triệu chiếc) và xe nhập khẩu chiếm 19% (320.000 chiếc). Xe thân thiện với môi trường chiếm 48% tổng lượng xe mới bán ra với 813.000 chiếc, tăng 25% so với năm trước đó. Đặc biệt, dòng xe điện ghi nhận mức tăng trưởng đột phá hơn 52%, đạt 216.000 chiếc.Bộ Công nghiệp nhận định dù năm 2025 là một năm đầy thách thức do sức ép thuế quan từ Mỹ, nhưng kim ngạch xuất khẩu ô tô vẫn đạt mức cao kỷ lục nhờ phương án tăng cường năng lực cạnh tranh cho xe thân thiện với môi trường và pin thứ cấp của Chính phủ Hàn Quốc. Thêm vào đó là các biện pháp nhằm đối phó khẩn cấp ứng phó thuế ô tô của Washington đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là việc Chính phủ đạt được thỏa thuận đàm phán thuế quan với Mỹ đã giúp tháo gỡ các yếu tố bất ổn.