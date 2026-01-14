Photo : YONHAP News

Trước tình trạng đồng won sụt giá trị gần 10% trong nửa năm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã đưa ra nhận định rằng đồng tiền Hàn Quốc đang bị định giá thấp.Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và kinh tế Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 12/1 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhận xét đà lao dốc của đồng won gần đây không phản ánh đúng nền tảng kinh tế vững chắc của Hàn Quốc.Ông Bessent nhấn mạnh sự biến động quá mức trên thị trường ngoại hối là điều không mong muốn, một quan điểm tương tự với lập trường của Chính phủ Hàn Quốc. Phát biểu này cho thấy Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại rằng nhu cầu đầu tư ngắn hạn hay sự co hẹp về tâm lý trên thị trường đang phản ánh quá mức so với nội lực của nền kinh tế Hàn Quốc.Ngoài ra, phát biểu này của Bộ trưởng Tài chính Mỹ còn được phân tích là nhằm đưa ra thông điệp can thiệp vào thị trường. Truyền thông quốc tế trong đó có hãng tin Bloomberg của Mỹ đánh giá việc Washington trực tiếp đưa ra thông điệp ủng hộ giá trị đồng won là điều hiếm thấy. Sau thông điệp trên của ông Bessent, tỷ giá won-USD ngày 15/1 đã mở cửa ở mức 1.465 won đổi 1 USD, sau đó dao động quanh ngưỡng cuối 1.460 won.