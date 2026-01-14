BOK đóng băng lãi suất 2,5%/năm 5 lần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/1 đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm. Trong bối cảnh tỷ giá won-USD đầu năm tăng mạnh tiệm cận mốc 1.500 won đổi 1 USD, động thái này của BOK được phân tích là nhằm ngăn chặn đà mất giá của đồng won và kìm hãm sự leo thang của tỷ giá nếu tiếp tục hạ lãi suất.Bên cạnh đó, áp lực từ tỷ giá cao khiến giá hàng hóa nhập khẩu biến động, đẩy chỉ số giá tiêu dùng vượt ngưỡng mục tiêu ổn định 2%. Đồng thời, giá nhà tại thủ đô Seoul vẫn tiếp tục đà tăng bất chấp các biện pháp của Chính phủ. Đây được phân tích là những yếu tố then chốt khiến BOK tránh hạ tiếp lãi suất.Trước đó, từ tháng 10/2024, BOK đã bắt đầu lộ trình nới lỏng tiền tệ khi giảm 0,25% lãi suất, và ngay một tháng sau thực hiện đợt giảm liên tiếp đầu tiên kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong nửa đầu năm ngoái, cơ quan này cũng tiếp tục duy trì xu hướng nới lỏng tiền tệ với hai lần cắt giảm lãi suất vào tháng 2 và tháng 5, nhằm kích cầu trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cả năm được dự báo chỉ ở dưới 1% do tiêu dùng và xây dựng trì trệ, cùng tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.Tuy nhiên, bước sang nửa cuối năm 2025, Ủy ban Chính sách tiền tệ đã tạm dừng lộ trình giảm lãi suất và liên tục đóng băng lãi suất trong các tháng 7, 8, 10 và 11. Với quyết định đóng băng trong kỳ họp đầu năm mới 2026 này, lãi suất cơ bản đã 5 lần đóng băng liên tiếp.Nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc BOK đóng băng lãi suất kéo dài là do sự bất ổn của tỷ giá. Về mặt lý thuyết, đối với một đồng tiền không phải ngoại tệ dự trữ như đồng won, việc duy trì mức lãi suất thấp hơn đáng kể so với Mỹ (hiện đang là 3,5%-3,75%) sẽ làm gia tăng rủi ro rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, từ đó gây áp lực giảm giá trị nghiêm trọng lên đồng nội tệ.Vào ngày 14/1, tỷ giá won-USD chốt phiên ở mức 1.477,5 won đổi 1 USD, tăng 3,8 won so với ngày trước đó. Sau khi giảm xuống ngưỡng 1.440 won vào cuối tháng 12 năm ngoái nhờ sự can thiệp của nhà chức trách và biện pháp phòng ngừa rủi ro của Cơ quan Hưu bổng quốc gia, tỷ giá đã tăng vọt 10 phiên liên tiếp ngay từ đầu năm mới do làn sóng đầu tư chứng khoán Mỹ và khối ngoại bán ròng cổ phiếu trong nước, khiến mốc 1.500 won bị đe dọa một lần nữa.Cùng với tỷ giá, xu hướng tăng của chỉ số giá tiêu dùng cũng củng cố thêm quyết định giữ nguyên lãi suất của BOK. Trong tháng 12 năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, duy trì mức tăng quanh ngưỡng 2% trong 4 tháng liên tiếp. Đặc biệt, các mặt hàng như xăng dầu tăng 6,1% và thịt bò nhập khẩu tăng 8%, cho thấy tác động trực tiếp từ tỷ giá cao đã phản ánh rõ rệt vào giá cả hàng hóa.