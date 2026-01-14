Hơn 32% doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc cân nhắc rút lui hoặc thu hẹp hoạt động trong vòng 5 năm tới

Photo : YONHAP News

Văn phòng Bắc Kinh thuộc Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) ngày 14/1 đã công bố những kết quả chính của báo cáo "Khảo sát thực trạng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc năm 2025". Khảo sát được tiến hành từ tháng 8-11/2025 với 455 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung QuốcTheo đó, 32,4% doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc đang cân nhắc rút khỏi thị trường, chuyển địa điểm hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh trong vòng 5 năm tới. Cụ thể, trong vòng 5 năm tới, 9,7% doanh nghiệp dự kiến rút khỏi thị trường, 1,8% doanh nghiệp dự kiến chuyển địa điểm, trong khi 20,9% doanh nghiệp cho biết sẽ thu hẹp quy mô hoạt động.Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng hoạt động kinh doanh sẽ được duy trì trong 5 năm tới đạt 48,6%, gần tương đương với mức 49,2% của năm 2024. Tỷ lệ dự báo mở rộng hoạt động doanh nghiệp tăng từ 13,8% lên 19,1%.Một số nhóm ngành có triển vọng phát triển tiêu cực, tiêu biểu là màn hình hiển thị (Display) có tỷ lệ rút lui, chuyển địa điểm, thu hẹp lần lượt là 33,3%, 8,3%, 16,7%. Tỷ lệ này tại ngành điện thoại di động và đồ gia dụng là 4,5%, 9,1%, 27,3%. Với ngành bán buôn bán lẻ, phân phối thì tỷ lệ rút lui là 13,7% và tỷ lệ thu hẹp là 27,5%. Ngược lại, các ngành máy xúc và đóng tàu có tỷ lệ dự báo mở rộng (46,2%) và duy trì hoạt động (23,1%) trong 5 năm tới ở mức cao.Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc cân nhắc rút lui hoặc chuyển địa điểm kinh doanh là mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất tại Trung Quốc tăng và khó khăn trong việc chuyển giao kinh doanh. Khu vực được xem là điểm đến ưu tiên khi chuyển địa điểm là Đông Nam Á (59%), tiếp theo là Hàn Quốc (17%).Tỷ lệ doanh nghiệp dự báo có doanh thu tăng so với năm trước giảm từ 35% trong khảo sát năm 2024 xuống còn 25,7% trong năm ngoái, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp dự báo có doanh thu giảm tăng rõ rệt từ 36% lên 41,3%. Xét theo lĩnh vực, tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cho rằng doanh thu sẽ tăng là 28,3%, thấp hơn so với năm 2024. Tuy nhiên, các ngành chíp bán dẫn (35,7%), điện thoại di động và đồ gia dụng (45,4%) lại ghi nhận tỷ lệ phản hồi cao tích cực.Về nguyên nhân khiến doanh thu năm 2025 giảm, các doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng là do cạnh tranh tại Trung Quốc gia tăng, nhu cầu nội địa suy yếu và gián đoạn chuỗi cung ứng do căng thẳng Mỹ-Trung. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác lại nhận định chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa kinh doanh và nhu cầu nội địa tăng cao là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng doanh số.Phần lớn doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng môi trường kinh doanh trong nước của Trung Quốc đang xấu đi, tuy nhiên mức độ bi quan đã giảm nhẹ từ 67% năm 2024 xuống còn 59,4% năm 2025. Những nguyên nhân chính được nêu ra gồm biến động của thị trường nhu cầu, chi phí sản xuất tăng và chính sách của Chính phủ Trung Quốc.