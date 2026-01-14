Photo : YONHAP News

Công ty giải trí PL Entertainment, đơn vị sản xuất vở nhạc kịch "Swag Age: Shout Out, Joseon!" (tạm dịch: "Thời đại phong cách: Hét lên, Joseon!") của Hàn Quốc ngày 14/1 thông báo tác phẩm này đã giành được giải thưởng ở hạng mục "Sản xuất hòa nhạc xuất sắc nhất" tại lễ trao giải BroadwayWorld UK/West End Awards 2025. Đây là lần đầu tiên một vở nhạc kịch do Hàn Quốc sáng tác giành được giải thưởng này.Lễ trao giải BroadwayWorld UK/West End Awards 2025 do tạp chí chuyên về biểu diễn BroadwayWorld tổ chức, chọn ra các vở kịch, nhạc kịch và concert được trình diễn trên khắp nước Anh trong suốt một năm qua dựa theo bình chọn của khán giả. Hạng mục giải thưởng "Sản xuất hòa nhạc xuất sắc nhất" được giới thiệu lần đầu vào năm 2025, vinh danh các buổi showcase dạng concert và các buổi hòa nhạc sân khấu."Swag Age: Shout Out, Joseon!" ra mắt lần đầu tại Hàn Quốc vào năm 2019, lấy bối giả tưởng về triều đại Joseon (triều đại tồn tại trên bán đảo Hàn Quốc từ năm 1392-1910, kéo dài 518 năm), nơi việc sáng tác thơ cổ Sijo, thể thơ truyền thống của dân tộc Hàn bị cấm. Vở nhạc kịch khắc họa hành trình người dân tìm lại tự do thông qua Sijo và vũ điệu. Tại Anh, tác phẩm này dù chỉ được biểu diễn một suất duy nhất vào tháng 9 năm ngoái nhưng vẫn xuất sắc giành giải thưởng tại lễ trao giải lần này.