Nhật Bản tiếp tục đưa ra lập luận liên quan đến chủ quyền đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 14/1 đưa tin chính quyền tỉnh Shimane, khu vực nằm ở phía Tây đảo Honshu, cho biết đã thu thập được 71 tư liệu lịch sử như bản đồ và tài liệu cổ của nước này liên quan đến đảo Dokdo. Trong đó, có "bản đồ Matsushima" được cho là chế tác vào khoảng thế kỷ XVII-XVIII cùng các tài liệu cổ của gia tộc thương nhân Murakawa ở thành phố Yonago, tỉnh Tottori. Các tư liệu này đã được công khai trên trang web trực tuyến chính thức của tỉnh.Nhật Bản từ lâu đã gọi đảo Dokdo là "Takeshima" hay "Matsushima". Theo Yomiuri, bản đồ Matsushima vẽ khá chi tiết hình dạng của hòn đảo cũng như các đặc điểm địa lý, ghi rõ khoảng cách từ đảo này đến quần đảo Oki thuộc tỉnh Shimane hiện nay. Phía tỉnh Shimane cho biết dù có ghi chép rằng bản đồ này từng được trưng bày tại thành phố Yonago vào khoảng năm 1987 nhưng sau đó tung tích về việc lưu giữ bản đồ này không rõ ràng.Bên cạnh đó, trong các tài liệu của gia tộc Murakawa được cho là có ghi chép về việc người Nhật từng đánh bắt sư tử biển và bào ngư tại đảo Dokdo, và đảo Ulleung, hòn đảo thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Chính quyền tỉnh Shimane khẳng định đây là "tư liệu hạng nhất" cho thấy người Nhật từ xưa đã hoạt động tại Takeshima, tức đảo Dokdo.Tỉnh Shimane hàng năm tổ chức sự kiện "Ngày Takeshima" vào ngày 22/2, Chính phủ Nhật Bản vẫn đều đặn cử quan chức cấp Thứ trưởng tham dự sự kiện này. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do vào năm ngoái, từng cho rằng Chính phủ cần cử Bộ trưởng đến tham dự sự kiện này. Với việc công bố các tư liệu nói trên, Tokyo được cho là đang tìm cách củng cố lập luận vô lý rằng đảo Dokdo là lãnh thổ của nước này.