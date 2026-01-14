Hơn 100.000 người từ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh tại Hàn Quốc đã qua đời

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15/1 cho biết tính đến cuối năm 2025, trong tổng số 134.516 người thuộc diện gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đăng ký tìm người thân, có 100.148 người đã qua đời.Trong tháng 12/2025, số người thuộc diện này đăng ký tìm người thân tăng thêm 2 người. Tuy nhiên, số trường hợp khai báo tử vong lại tăng thêm 292 người, khiến số người còn sống giảm xuống còn 34.368 người, giảm 2.573 người so với cuối năm 2024.Nguyên nhân là do trung bình mỗi tháng có khoảng hơn 200 người thuộc diện gia đình ly tán qua đời khi vẫn chưa gặp lại người thân ở miền Bắc, trong khi số đơn đăng ký mới từ thế hệ thứ hai và thứ ba của gia đình ly tán không nhiều.Trong năm ngoái, các hoạt động giao lưu như đoàn tụ gia đình ly tán, trao đổi thư từ, xác nhận tình trạng sinh tử hầu như không diễn ra. Trường hợp duy nhất được ghi nhận là báo cáo xác nhận tình trạng sinh tử ở cấp dân sự vào tháng 7 năm ngoái. Đây là lần đầu sau hai năm rưỡi kể từ tháng 12/2022 mới có một báo cáo xác nhận sinh tử ở cấp dân sự.Trước đó, một người khoảng 50 tuổi từng đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc năm 2016 khai báo với Bộ Thống nhất rằng vào tháng 4/2025, người này đã nhờ sự giúp đỡ của một người môi giới tại Trung Quốc để gặp một người quen ở Bắc Triều Tiên, qua đó xác nhận được tin tức về con trai đang ở miền Bắc. Do người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên cũng được xem là đối tượng gia đình ly tán theo "Luật về xúc tiến giao lưu và xác minh tình trạng sinh tử của gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên", Bộ đã xếp trường hợp trên vào diện đoàn tụ gia đình ly tán ở cấp dân sự.Ngoài các trường hợp đã được báo cáo, ước tính còn có thêm những trường hợp đoàn tụ gia đình ly tán ở cấp dân sự bao gồm người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên chưa được thống kê do không khai báo. Các cuộc đoàn tụ và xác nhận tình trạng sinh tử của gia đình ly tán được tổ chức ở cấp Chính phủ đã dừng lại từ tháng 8/2018.