Tổng thống Hàn Quốc nỗ lực xây dựng niềm tin với lãnh đạo Trung-Nhật

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có chuyến thăm liên tiếp tới hai quốc gia láng giềng Trung Quốc và Nhật Bản ngay từ đầu năm 2026. Các chuyến thăm này đã thể hiện rõ đường lối ngoại giao thực dụng của Tổng thống, vừa hợp tác, vừa kiểm soát mâu thuẫn. Đặc biệt, hai chuyến thăm được diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn Trung-Nhật sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan đến vấn đề Đài Loan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang năm mới.Trong cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo hai quốc gia láng giềng, Tổng thống Lee đã làm rõ lập trường "trung lập" của Hàn Quốc, quốc gia nằm giữa hai nước. Ông Lee nhấn mạnh với Chủ tịch nước Tập Cận Bình rằng "Nhật Bản cũng quan trọng như Trung Quốc", đồng thời trao đổi với Thủ tướng Takaichi về "sự cần thiết của hợp tác ba bên Hàn-Trung-Nhật".Trong cả hai chuyến thăm, Tổng thống tránh nhắc đến các vấn đề nhạy cảm, tập trung vào hợp tác kinh tế và dân sinh. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc của ông Lee, hai bên đã ký kết 14 biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác khoa học công nghệ, giao thông, môi trường và thực phẩm. Với Nhật Bản, hai bên đã công bố các phương án hợp tác khoa học, cùng ứng phó tội phạm lừa đảo và mở rộng giao lưu nhân lực.Đối với Nhật Bản, Tổng thống được đánh giá là đã khéo léo mở đường cho các vấn đề lịch sử tồn đọng giữa hai nước thông qua hợp tác tìm kiếm hài cốt nạn nhân tại mỏ than Chosei, một vấn đề tương đối dễ tiếp cận hơn xét trên khía cạnh nhân đạo, thay vì đưa ra các vấn đề quá khứ nhạy cảm. Những khoảnh khắc ấn tượng như bức ảnh "selfie" bất ngờ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình hay màn hòa tấu trống cùng Thủ tướng Takaichi của lãnh đạo Hàn Quốc cũng thu hút sự chú ý, cho thấy nỗ lực của ông Lee trong việc xây dựng lòng tin với lãnh đạo các nước láng giềng.Dù chưa đạt được tiến triển đột phá trong các vấn đề gai góc, nhưng những bước đi đầu năm mới của Tổng tống Lee được đánh giá là xuất phát từ nhận định rằng một khi niềm tin giữa các lãnh đạo được gây dựng, thì dù có vấn đề gì phát sinh trong tương lai cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.