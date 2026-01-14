Tòa án cho phép phát sóng trực tiếp tuyên án sơ thẩm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 15/1 thông báo đã chấp thuận đơn đề nghị truyền hình trực tiếp buổi tuyên án sơ thẩm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh cản trở thực thi lệnh bắt.Hội đồng xét xử cho biết sẽ sử dụng thiết bị riêng của Tòa án để ghi hình lại phần tuyên án, sau đó truyền trực tiếp tới các đài truyền hình, nhưng lưu ý rằng có thể xảy ra độ trễ nhất định do yếu tố kỹ thuật.Luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật có quy định với các vụ án mà Nhóm công tố viên đặc biệt truy tố sẽ được truyền hình trực tiếp phiên tòa sơ thẩm. Trước đây, Tòa án thường ghi hình trước video rồi công bố sau khi đã biên tập (làm mờ hoặc tắt tiếng một phần) nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, khiến việc công khai video mất khoảng nửa ngày.Trong quá khứ, các phiên tuyên án sơ thẩm với cựu Tổng thống Park Geun-hye và cựu Tổng thống Lee Myung-bak cũng từng được truyền hình trực tiếp. Mức án sơ thẩm với cựu Tổng thống Yoon sẽ được xác định vào lúc 2 giờ chiều ngày 16/1.