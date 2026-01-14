Một người Hàn thiệt mạng trong tai nạn cần cẩu đổ sập lên tàu hỏa tại Thái Lan

Photo : YONHAP News

Vào sáng ngày 14/1 (giờ địa phương), một chiếc cần cẩu lớn đã bị đổ sập tại công trường xây dựng tuyến đường sắt cao tốc ở tỉnh Nakhon Ratchasima, miền Trung Thái Lan. Một phần cấu trúc cần cẩu đã rơi xuống, đè nát đoàn tàu đang di chuyển trên đường ray bên dưới chiếc cầu cạn đang được thi công. Sức công phá từ khối lượng lên tới 30 tấn đã gây ra thiệt hại vô cùng thảm khốc.Trên tàu lúc đó có tổng cộng 195 hành khách. Hiện tại, quy mô thương vong được công bố đã lên tới hơn 30 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong, có một người đàn ông Hàn Quốc thiệt mạng cùng người vợ quốc tịch Thái Lan. Được biết, người đàn ông này vừa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và đang trên đường về quê vợ thì gặp nạn.Đại sứ quán Hàn Quốc đã thông báo sự việc cho gia quyến tại Hàn Quốc và đang triển khai các biện pháp hỗ trợ lãnh sự, bao gồm việc hỗ trợ nhập cảnh vào Thái Lan.Tại thời điểm xảy ra tai nạn, công trường đang thi công tuyến đường sắt cao tốc dài hơn 600 km nối thủ đô Bangkok (Thái Lan) với khu vực biên giới giáp Lào ở phía Đông Bắc. Đây là một phần trong dự án "Vành đai và con đường" do Trung Quốc hỗ trợ, với nhà thầu chính là một công ty xây dựng lớn của Thái Lan. Đáng chú ý, công ty này cũng chính là đơn vị chịu trách nhiệm thi công trụ sở mới cao 30 tầng của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Thái Lan, tòa nhà từng bị đổ sập do thi công kém chất lượng trong trận động đất mạnh tại Myanmar vào tháng 3 năm ngoái.