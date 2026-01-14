Tổng thống Lee Jae Myung tiếp lãnh đạo Cơ quan Hành chính Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/1 đã có buổi tiếp ông Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Giám đốc Cơ quan Hành chính Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đang trong chuyến thăm Hàn Quốc. Ông Khaldoon là Đặc phái viên phụ trách Hàn Quốc, điều phối toàn bộ quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.Ông Lee nhắc lại Hàn Quốc và UAE đã nhất trí xây dựng mối quan hệ cùng đồng hành trong 100 năm tới. Nhân chuyến thăm lần này của ông Khaldoon, lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng hai bên sẽ xem xét kỹ lưỡng các phương án thực thi phương án hợp tác để nhanh chóng tạo ra những kết quả cụ thể và rõ rệt. Đồng thời, Tổng thống Lee cũng gửi lời mời Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan sớm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc để thảo luận chi tiết hơn.Đáp lại, ông Khaldoon chuyển lời hỏi thăm từ Tổng thống Mohamed tới Tổng thống Lee, nhấn mạnh lãnh đạo UAE luôn nhớ tới người đồng cấp Hàn Quốc như một người anh em, người bạn thân thiết.Trong buổi tiếp kiến lần này, hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo liên quan đến việc hợp tác phát triển và sản xuất chung các hệ thống vũ khí, những nội dung từng được đề cập trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee tới UAE tháng 11 năm ngoái.