Chính phủ Hàn Quốc nhận định tình hình quốc tế ít ảnh hưởng tới giá dầu trong nước

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh bất ổn trên thị trường dầu mỏ quốc tế đang gia tăng do các sự kiện gần đây như tình hình Venezuela, các cuộc biểu tình chống Chính phủ leo thang tại Iran, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 15/1 đã tổ chức cuộc họp kiểm tra thị trường dầu mỏ, thảo luận cùng giới doanh nghiệp lọc dầu và các cơ quan hữu quan về các phương án ổn định giá dầu trong nước.Tham dự hội nghị có 4 công ty lọc dầu lớn gồm SK Energy, GS Caltex, S-OIL, Hyundai Oilbank cùng Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC), Viện Kinh tế năng lượng và các hiệp hội như Hiệp hội dầu khí Hàn Quốc.Viện Kinh tế năng lượng và các công ty lọc dầu dự báo do thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang trong tình trạng dư thừa nguồn cung, nên tác động từ tình hình quốc tế biến động gần đây đối với giá dầu thế giới và Hàn Quốc sẽ ở mức hạn chế. Hàn Quốc đã không nhập khẩu dầu thô của Venezuela kể từ năm 2004 và dầu thô của Iran kể từ năm 2020.Tuy nhiên, Chính phủ vẫn quyết định tăng cường kiểm tra các động thái liên quan, duy trì cơ chế phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan hữu quan, do lo ngại tình hình tại Iran có khả năng leo thang thành xung đột khu vực Trung Đông.Mặt khác, mặc dù giá dầu quốc tế gần đây biến động mạnh nhưng giá xăng dầu trong nước vẫn duy trì đà giảm liên tục kể từ tháng 12 năm ngoái. Bộ Công nghiệp đã đề nghị các doanh nghiệp lọc dầu và doanh nghiệp phân phối xăng dầu phối hợp để ổn định giá sản phẩm. Trước và sau Tết Nguyên đán, Bộ Công nghiệp sẽ tập trung giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về niêm yết giá, phân phối xăng dầu trái phép.