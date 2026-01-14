Tượng Thiếu nữ hòa bình tại Berlin được di dời sang vị trí mới sau khi bị cưỡng chế tháo dỡ

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự mang tên "Hội đồng Hàn Quốc" (Korea Verband) ngày 15/1 cho biết chính quyền quận Mitte (Berlin, Đức) đã trả lại bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" cho tổ chức này. Bức tượng tạm thời sẽ được đặt tại Trung tâm Nghệ thuật và đô thị ZK/U ở Berlin (ZK/U Berlin-Center for Art and Urbanistics) từ ngày 16/1 (giờ địa phương) trong vòng một năm.Trung tâm nghệ thuật và đô thị nói trên là không gian văn hóa phi lợi nhuận, nơi các nhà nghệ thuật và nhà nghiên cứu đô thị cư trú và tham gia vào các dự án nghiên cứu về xã hội đô thị. Địa điểm này cách vị trí cũ của bức tượng ở ven đường trung tâm Berlin chỉ ba phút đi bộ.Đại diện trung tâm cho biết, khác với vị trí cũ của bức tượng, nơi đặt bức tượng lần này sẽ không phải là một không gian tưởng niệm vĩnh cửu hay một khu tưởng niệm cố định mà sẽ là không gian diễn ra các cuộc gặp gỡ, lắng nghe và thảo luận. Trong suốt thời gian được đặt ở trung tâm, bức tượng sẽ là một phần của chương trình cư trú quốc tế.Bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" là biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, một dự án quan trọng đối với cộng đồng người dân ở Berlin, được dựng lên lần đầu vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, vào năm 2024, quận Mitte đã yêu cầu tháo dỡ bức tượng với lý do thời gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật tạm thời đã hết hạn theo luật về giao thông đường bộ. Sau khi Tòa án bác bỏ yêu cầu dừng hiệu lực lệnh tháo dỡ của Hội đồng Hàn Quốc, chính quyền quận Mitte đã phối hợp với công ty dịch vụ và cảnh sát để cưỡng chế tháo dỡ tượng vào ngày 17/10/2025.